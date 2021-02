Začetek zbiranja podpisov za redefinicijo spolnega nasilja, a ne brez težav

Prek družbenega omrežja Facebook so namreč sporočili, da so jih pred UE Bežigrad ustavili varnostniki in jim rekli, da podpisov brez prehodnega naročila ne bodo omogočili. Na Inštitutu 8. marec sicer pravijo, da so jim na sestanku v Državnem zboru dejali, da se bodo podpisi zbirali na EU Bežigrad in UE na Tobačni, ter da predhodna naročanja ne bodo potrebna. Zdaj pa naj bi oblast odprla eno samo okence na UE Tobačna. "Brez oddanih podpisov smo se odpravili domov,"so dodali.

Kaj se je dogajalo, smo vprašali tudi na UE Ljubljana, kjer so pojasnili, da so jih včeraj čez dan obvestili o začetku oddaje podpore volivcev. "V ta namen smo na Tobačni ulici 5 odprli (Oddelek za okenca in krajevne urade) posebno okence za oddajo podpore, prav tako lahko stranke evidentirajo podpise tudi na Krajevnem uradu Medvode. Na Linhartovi cesti 13 zaradi velikega števila okužb in ostalih odsotnostih v tem tednu posebnega okenca ne moremo zagotoviti, saj imamo v tem trenutku odprta že tri okenca, ki pa so v celoti zasedena s predhodno naročenimi strankami (termini so zasedeni do konca tedna). V naslednjem tednu bomo za stranke imeli odprta dve okenci ter posebno okence za oddajo podpore. Število odprtih okenc bomo sproti prilagajali glede na število strank," so pojasnili.