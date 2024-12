Poklukar izdal usmeritve in obvezna navodila za reorganizacijo CVZ

"V letu 2024 je bilo delo centra medijsko izpostavljeno, zato so bili že opravljeni strokovni nadzori in notranjevarnostni postopki v policiji ter tudi izredni nadzor Ministrstva za notranje zadeve, v katerih so bile ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti pri izvajanju policijskih nalog in pooblastil," so popoldne v sporočilu za javnost zapisali na notranjem ministrstvu. Kot so pojasnili, je po zadnjih medijskih razkritjih Poklukar izdal usmeritve in obvezna navodila za reorganizacijo Centra za varovanje in zaščito, ki začnejo veljati nemudoma.

Kaj pomeni celovita reorganizacija?

Dolžnost reorganizacije centra je v rokah generalnega direktorja Policije Senada Jušića. Celovita reorganizacija "mora vključevati spremembo organizacijske strukture, prenovljeno sistemizacijo delovnih mest in delovnih procesov. Zagotoviti mora učinkovito vodenje policijske enote in njenih morebitnih notranjeorganizacijskih enot, vzpostaviti učinkovit nadzor nad delom in odgovornost vseh uslužbencev za strokovno ter zakonito opravljanje delovnih nalog," so sporočili z notranjega ministrstva, kjer so rok realizacije postavili 1. april prihodnje leto.

Ob tem je Poklukar izdal tudi sklep o izvedbi izredne notranje revizije zagotavljanja in uporabe nastanitvenih kapacitet za potrebe Centra za varovanje in zaščito. "Cilj je izrek mnenja o pravilnosti zagotavljanja in uporabe nastanitvenih kapacitet za potrebe Centra za varovanje in zaščito."