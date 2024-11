Neenake dnevnice za varnostnike: 'Enako delo mora biti enako plačano'

18 tisoč evrov so za službene poti po Sloveniji v letošnjem letu prejeli varnostniki, ki spremljajo predsednika vlade, kar v povprečju pomeni, da je vsak varnostnik prejel okoli 1100 evrov. Medtem ko tisti, ki varujejo tri ministre ter predsednico države in državnega zbora, za službeno pot po Sloveniji niso prejeli niti evra.

"Jaz stojim na stališču in vedno bom stala na stališču, da za enako oziroma primerljivo delo mora biti tudi enako plačilo," zatrjuje predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ena od šestih najbolj varovanih oseb v državi in ki je ves čas pod budnim očesom varnostnikov. "Vse bonitete, ki pripadajo delovnemu mestu, morajo imeti vsi enak dostop do tega. Se ljudje, delavke in delavci nikakor ne smejo počutiti slabše, če opravljajo podobno oziroma enako delo kot drugi, torej ne sme biti nobenega neenakega obravnavanja oziroma diskriminatornosti."

Da bi morala vlada čimprej za enako delo zagotoviti tudi enake plačilne pogoje, nam je odgovorila tudi predsednica države in na vlado naslovila apel, saj da je tako, kot je to urejeno sedaj, nepošteno. A ne le v primerjavi s premierjevimi varnostniki, zaposleni na Centru za varovanje in zaščito so - glede dnevnic - drugače vrednoteni tudi v primerjavi s kolegi na Policiji.

"Če povem primer. Kadar pride do nekega dogodka, kjer je potrebno varovanje, recimo Blejski strateški forum, ali pa konference na Brdu, v Ljubljani, v Portorožu, so policisti varnostniki nenehno ves čas z varovanimi osebami. Tako z domačimi, ki so po uredbi o varovanju varovanih oseb, kot tujimi gosti," pojasnjuje predsednik Sindikata policistov Slovenije Adil Huselja.

Na takšnih dogodkih pa so prisotni tudi policisti iz policijskih postaj po Sloveniji, ki so tja "razporejeni v pomoč. Oni dobijo dnevnico, policisti varnostniki pa ne. Kar pomeni, da je neenakovredno," pojasnjuje Huselja.

Zneski dnevnic so namreč višji od nadomestila za malico, do katerega so namesto dnevnic upravičeni varnostniki CVZ. Zato poziv "pristojni morajo zdaj ugotoviti, zakaj je prišlo do teh razlik in seveda te razlike odpraviti," zatrjuje Klakočar Zupančič.