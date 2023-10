Varnostniki se različno spominjajo dogajanja v klubu Marina

Na sojenju Sergeju Racmanu, Dejan Šurbku, Jožetu Kojcu, Vesni Ternovec in družbi Cratos zaradi obtožb zlorabe prostitucije v hudodelski združbi v klubu Marina na Ajševici so danes zaslišali štiri varnostnike. Tožilka in sodnica sta jih zasliševali predvsem o vlogi moških in žensk v klubu, saj obtoženci trdijo, da so bili pripadniki obeh spolov le obiskovalci in da so jim v lokalu le ponujali sobe in druge prostore za intimno druženje.

Na vprašanje, kakšen tip lokala je bila Marina, so vsi odgovorili, da je šlo za velnes. Sob niso nadzirali, zato niso mogli pričati, kaj se je dogajalo tam.

Zadrega je nastala predvsem ob vprašanju, kako so skrbeli za spoštovanje hišnega reda, ki je določal, da morajo biti gostje v notranjosti kluba v kopalnih plaščih in natikačih. Prvi dve priči sta dejali, da je to veljalo tako za moške kot za ženske, da so to vsi spoštovali in da so jih kot varnostniki opozarjali, če se tega niso držali. Po pripombah sodnice, da je na posnetkih varnostnih kamer videti drugače, je prvi varnostnik odvrnil, da je bilo morda deset odstotkov žensk v drugačnih oblačilih, drugi pa, da so bile ženske morda oblečene drugače, ko je bila v lokalu kakšna prireditev.