Varnostniki v urad predsednice premeščeni zgolj začasno

Varnostniki predsednice bodo premeščeni zgolj začasno, kot to določa zakonodaja, pa so danes pojasnili v uradu predsednice republike. Za začasno premestitev bodo predvidoma dobili tripartitne anekse, osnovno pogodbo o zaposlitvi pa bodo ohranili pri policiji, "ki jim bo še naprej zagotavljala plačo ter druga sredstva in opremo za opravljanje njihovih nalog in izvrševanje policijskih pooblastil," so dodali.

Pravno podlago za premestitev policistov iz policije v drug državni organ po pojasnilih urada predstavljata 69. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji in 10. člen Zakona o zagotavljanju pogojev za izvrševanje funkcije predsednika republike.