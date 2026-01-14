Varovanca posnel med intimnim odnosom, dom starejših obiskala Policija

S koprske policije so za 24UR potrdili, da so na podlagi medijskega poročanja že začeli z zbiranjem informacij in tudi že obiskali dom upokojencev Deos v Kopru.

Ali so opravili zgolj razgovore in ali so morda uspeli zavarovati tudi kakšen materialni dokaz, pa zaradi občutljivosti zadeve, varovanja osebnih podatkov ter dostojanstva oškodovanih še ne morejo razkriti.

Se je pa na vprašanja odzvalo vodstvo doma, ki je prejšnji teden vse naše klice in vprašanja prek elektronske pošte ignoriralo. Potrdili so nam, da se je dogodek res zgodil in da je bila sporna fotografija posneta, čeprav sami z njo še niso seznanjeni.

Dejali so tudi, da so že sprožili interni nadzor in da so na Policijo prijavili sum storitve kaznivega dejanja.