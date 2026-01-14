Naslovnica
Slovenija

Varovanca posnel med intimnim odnosom, dom starejših obiskala Policija

Koper, 14. 01. 2026 20.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Jaka Vran
DEOS Center starejših Koper

Zgodbo o zlorabi v koprskem domu starejših Deos, ki je pretresla javnost, je pod drobnogled vzela tudi koprska policija. Kot smo poročali, naj bi eden od zaposlenih posnel fotografijo dveh varovancev med intimnim odnosom in jo nato kazal sodelavcem. So podrobnosti preiskave že znane? Kaj pravi vodstvo doma starejših?

S koprske policije so za 24UR potrdili, da so na podlagi medijskega poročanja že začeli z zbiranjem informacij in tudi že obiskali dom upokojencev Deos v Kopru.

Ali so opravili zgolj razgovore in ali so morda uspeli zavarovati tudi kakšen materialni dokaz, pa zaradi občutljivosti zadeve, varovanja osebnih podatkov ter dostojanstva oškodovanih še ne morejo razkriti.

Se je pa na vprašanja odzvalo vodstvo doma, ki je prejšnji teden vse naše klice in vprašanja prek elektronske pošte ignoriralo. Potrdili so nam, da se je dogodek res zgodil in da je bila sporna fotografija posneta, čeprav sami z njo še niso seznanjeni.

Dejali so tudi, da so že sprožili interni nadzor in da so na Policijo prijavili sum storitve kaznivega dejanja.

koper dom starejših zloraba policija

