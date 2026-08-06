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Slovenija

Pirnat: Varovanje Nataše Pirc Musar je nezakonito

Ljubljana, 06. 08. 2026 22.41 pred 3 dnevi 2 min branja 149

Avtor:
24UR ZVEČER
Predsednica države Nataša Pirc Musar

Nekdanji direktor Sove Andrej Rupnik je gostovanje v naši oddaji sklenil z besedami, da po vladni spremembi uredbe iz junija letos varovanje predsednice države Nataše Pirc Musar ni skladno z uredbo. Njeno varovanje bi namreč moralo preiti pod okrilje Centra za varnost in zaščito v policiji, ne pa da jo varujejo varnostniki, zaposleni v njenem uradu. Kaj to pomeni, je razložil pravnik dr. Rajko Pirnat, ki meni, da je predsedničino varovanje nezakonito.

Kot je v oddaji 24UR Zvečer razložil dr. Rajko Pirnat z ljubljanske Pravne fakultete, varovanje predsednice po njegovem mnenju ni zakonito.

"Namreč Zakon o zagotavljanju pogojev za delo predsednika republike v 6. členu jasno, in to že ves čas, od leta 2003 določa, da predsednika republike varuje policija," je dodal. Ta zakon se tudi ni spreminjal in je pravno močnejši od katerekoli uredbe. Spreminjala se je sicer uredba.

"Prejšnja vlada si je izmišljala različne druge načine varovanja, ki so bili tudi v neskladju s sistemskim zakonom o pooblastilih policije. Ampak zakon za predsednico republike še posebej to zagotavlja. In ta ureditev je jasno in očitno nezakonita."

Janševa vlada je sicer sprejela tudi uredbo o varovanju predsednika republike, v kateri piše, da se varovanje predsednika, v tem primeru Nataše Pirc Musar, izvaja v okviru urada predsednika republike, ne pa policija oziroma Urad za zaščito in varovanje.

Pirnatu se to zdi malce nenavadno, ker sta bili isti dan sprejeti dve uredbi, ki določata različno. "Ampak oboje je nezakonito. Torej uredba, ki določa, da lahko predsednica republike sama uredi varovanje v okviru svojega urada, ni skladna z zakonom."

Edina prava oblika bi bila, je poudaril, da te naloge izvaja policija, torej Urad za zaščito in varovanje.

Preberi še Kdo je Rusinja, ki je bila med nesrečo v vozilu z Natašo Pirc Musar?

Celoten pogovor si lahko pogledate v priloženem videoposnetku.

nataša pirc musar varovanje policija
24ur.com Vlada z uredbo izenačuje ureditev varovanja Pirc Musarjeve in Goloba
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KOMENTARJI149

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord
08. 08. 2026 12.27
Predsednica je sama objavila odpustno pismo iz bolnišnice po obravnavi po nesreči - zakaj ji ni niso preverili tudi vrednosti GamaGT v krvi, ,ki bi pokazal ali je bil prisoten v krvi tudi alkohol, torej alči so v vladnem kombiju pile med vožnjo, pa so se morda zato pozabile privezati, saj to preverijo pri sprejemu vsakemu pacientu v bolnišnico predno ga peljejo na CT slikanje glave če je udeležen v promerni nesreči; oziroma ali je podatek v objavljenem prikrit z belim okvirčkom, ne črno črto, da je zabrisan in ne zakrit?
Odgovori
+3
3 0
Jurčka
07. 08. 2026 18.44
Pa je nekdo le javno rekel bobu bob! Imamo predsednico, ki deluje po načelu: meni je vse dovoljeno. To spominja na samopašno držo sončnega kralja in razodeva njen odnos do prestola (beri: funkcije), države in podanikov. Ne verjamem, da hočemo tako osebo na predsedniški funkciji. Saj se je že prej vedelo, kako stremuška in pohlepna je, a ta na videz minorna nesreča je kruto odkrila masko, pod katero se je skrivala. Ne verjamem, da ji možnost odstopa sploh pride na misel.
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+3
3 0
ROMELS
07. 08. 2026 15.02
v prvih demokracijah v stari Grčiji so takele, s takim nahrbtnikom izgnali iz države. Pa to je bil zelo mil ukrep.
Odgovori
+5
5 0
JanezNovakJohn
07. 08. 2026 13.25
Normalno da je nezakoniti, saj so na policiji zopet Janšisti. Torej ustoličenje Stevanovoća ni uspelo.
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-2
2 4
V.Sam
07. 08. 2026 12.23
Prav je, da se vse preišče od Izraelske Črne kocke, diplom, overjenih izjav, rumovih čokoladnih kock, groženj,... Kaj če je to nesrečo zrežirala Črna kocka? Princesa Diana?
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-1
1 2
brezveze13
07. 08. 2026 11.49
v komunizmu so govorili da režim prepoveduje cerkev, kar je sporna trditev, nobenemu ni bilo zabranjeno iti v cerkev ali rečeno da mora postati ateist, je pa res da niso bili ravni pristaši cerkva kar je posledično iz 2 vojne kjer je bila ideologija komunizma na vsak način prevzeti oblast komunisti niso bili patrioti ampak povzpetniki oblasi, tako se je ta tako imenovana navidezna prepoved zasidrala med narodom in med njim vzbujala nekakšen strah, Namen je bil pa seveda drugačen, čim bolj oddaljiti ljudi od vira informacij, te so se ta čas najbolj dobivale ravno v cerkvar, ta čas ni bilo medijev ki bi širili razne novice in so te ljudje dobivali med sabo le preko teh obiskov maš nekaj od fajmoštrov ki je bil večinsko edino izobražen človek z dostopom do informacij, katere so si celo izmenjavali z operativno vlado v zameno da so tudi oni povedali kaj in kdo je v njegovem rajonu malo bolj aktiven ali sumljiv. tako so lahko tudi vladajoči pravilno in pravočasno odreagirali ker so na tak način uspeli zadržati nemotenost. še vedno imajo cerkveni arhivi najbolj natančno statistiko o dogajanju , rojstvih , smrtih in splošnem dogajanju v farah. V današnjem času imamo pa mali milijon medijev, takih ali drugačnih socialna omrežja kjer je danes že večina uporabljana kar umetna inteligenca, in se tako plasirajo na platforme vse mogoče zgodbe, vesti, neumnosti, laži, samo za doseg čim večjega števila klikov,raja poneumljena to bere, piše razne komentarje kar če vse skupaj bolj poneumlja narod in s tem tudi posledično narod onemogoča normalno delovanje institucij, . lahko rečemo tudi vlad in držav. Glede na današnje stanje , ne bom rekel naj ukinejo vsa ta soc. omrežja in medije, lahko pa poskrbijo da se ne bodo kot ta članek že tri dni ponavljali in pojavljali na platformah zgolj le z malo predelavo, novinar ki je članek napisal je dobil za članek svoj honorar in nekdo drugi ki je malo popravil ne smel dobiti plačano za plagiat, moralo bi biti tudi poskrbljeno da se plasirajo le realne in resnične zgodbe , ne pa kar nekaj ,toliko da se dogaja za klike in razburja narod z raznimi nategavščinami kar danes gledamo bivša vlada na fb vpijejo en čez drugega, pa ta profil kot tudi tik,tok sploh ni na nivoju za ljudi ki bi nam naj vladali to je profil za najstnike in samovšečneže. pa kje živimo da nekdo kot golob pljuva na fb po državljanih
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+0
1 1
Smuuki
07. 08. 2026 16.26
Kar skrajšaj to s cerkvijo. Kdor je hodil v cerkev je bil nadzorovan in v naprej mu je bilo onemogočeno napredovanje ne glede na znanje ali sposobnosti. Partijski sekretar je rekel njet in je bilo idejo zakoj konec. Sem občitil te radosti komunizma kar v dobri meri. Vodil me je nesposoben partijec ki ni imel pojma o ničemur. Niti oš ni končal pa ker je bil v partiji je dal skozi kumrovški tečaj in dali so mu diplomo višje upravne. Znanja ni bilo moč mu dati
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+1
1 0
4BIDEN
07. 08. 2026 11.40
jst mislim da je čas za izredne odpovedi
Odgovori
+3
7 4
4BIDEN
07. 08. 2026 11.40
to predsednik lahko naredi
Odgovori
+1
3 2
4BIDEN
07. 08. 2026 11.41
-vsi imajo ponarejene diplome1
Odgovori
+1
3 2
Dolenjc5
07. 08. 2026 11.37
Musarjeva kot Golob mislita da sta pojedla vse znanje tega sveta. Živita v socializmu in komunizmu in zanju ni omejitev ne zakonov. Golobu je že odzvonilo Musarjevi pa če ne prej drugo leto. Upam da se razišče priateljevanje z rusinjo.
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+6
11 5
brabusednet
07. 08. 2026 11.32
Toliko svinjarije ima Muserjeva na grbi,da je odstop nujen.Referendum za to v jeseni.
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+9
11 2
Finfer
07. 08. 2026 11.26
nezakonito varovanje plačujejo z zakonito zasluženim denarjem poštenih delavcev ki garajo 12 ur na dan za par sto evrov na mesec tisti ki jih pa nezakonito varujejo se afnajo na račun delavcev !!
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+8
9 1
lakala28
07. 08. 2026 12.42
Mene bolj skrbijo obsojeni9 kriminalci in patološki lažnivci v parlamentu, ki nas stanje krepko več kot. to. A to nikogar ne moti? Jasno, da ne, ko pa je cvet slovenskih volilcev to izvolil. Zdaj bi bilo zelo korektno, da vsaj skromno molčite.
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-4
0 4
planinec123
07. 08. 2026 11.06
Če bi bili politiki pošteni, ne pa prodani in bi res delali za ljudi (ne za kliko izbrancev), varovanja ne bi potrebovali.
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+6
6 0
Osatec
07. 08. 2026 11.02
Ko pridejo na oblast, pozabijo, da so normalni ljudje, ki bi morali služiti nam, ljudem. Na svojim prijateljicam, ne bi si smeli dovoliti vzeti službeni avtomobil z več sedeži, ker imaš štiri otroke, ne morejo si dovoliti, da dopustujejo pri bogatih prijateljih... To so naši politiki, zato jih ne maram. Desne imam še manj rad, ker so vsi pozabili na evangelij, ki govori čisto o drugih, dobrih stvareh, ki pa jih desni ne počnejo!!
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+9
10 1
YouRangMyLord
07. 08. 2026 10.55
Slovenija se mora res vprašati, kako globoko tesna in predano vodljiva prijateljica s strani predsednice Slovenije je Viktorija Krivolutzkaya, saj je bila celo "uradno" izbrana za računovodkinjo Svobodnih sindikatov Slovenie leta 2025. Nekdo v komisiji za kadrovanje je dobil navodilo, da mora izmed sicwer uradno prijavljene kandidatke ( jasno...) to lovko ruske slovenske hobotnice NPM spravit še tja. Drugi slovenski medij navaja zapis s Facebooka, ki da misliti poštenemu Slovencu: "“Pirc Musar je cel kup zavajanj, čeprav je njena prijateljica Rusinja glavna računovodkinja Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), lastnica zasebnega trgovskega podjetja in prokuristka v enem od podjetij družine Pirc-Musar. Gre za bogato Rusinjo, ki je varno spravljena v IV. nadstropju Doma sindikatov na Dalmatinovi 4 v Ljubljani. To "revico” je pred dvema letoma zaposlila Lidija Jerkič, kar je nespodobno, saj gre za gospo, ki takšne službe ne potrebuje, razen če morda skozi sindikate pere denar,” se je glasil zapis na Facebooku."
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+10
12 2
Ne hodimnavolitve
07. 08. 2026 10.55
Želim si, da saj onega šoferja od predsednice ne boste tako podrobno secirali kot ste NMP. In upam, da ga sindikat zaščiti.
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+4
5 1
galambszar
07. 08. 2026 10.33
Če NPM.odstopi bo sigurno,kot je navajena zahtevala ogromno odškodnino.
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+9
11 2
lakala28
07. 08. 2026 12.43
Kot bolnik, a ne?
Odgovori
-2
0 2
Jurčka
07. 08. 2026 18.49
Za kaj pa?
Odgovori
+1
1 0
biggie33
07. 08. 2026 10.24
Spomnimo, da je njen kabinet pred dnevi od Računskega sodišča prejel mnenje s pridržkom, kar je samo po sebi velika blamaža. Revizija je razkrila vrsto nezakonitosti: od spornih dodatkov, nadur in napredovanj do izdajanja naročilnic mimo predpisanih postopkov itd.. Glede na to, da je veljala za izjemno sposobno pravnico, bi človek pričakoval, da bo poslovanje njenega kabineta zgledno urejeno..
Odgovori
+10
13 3
dark Cat
07. 08. 2026 11.38
In kar je zanimivo pri tem....vse je tiho
Odgovori
+4
5 1
ThorStorm666
07. 08. 2026 09.47
Dol z npm,ni vredna nič, je pač težka levičarka in priviligirana od levih stricev
Odgovori
+14
18 4
lakala28
07. 08. 2026 09.36
Namesto, da 24 ur nabijajo o NPM, bi se rajši ukvarjali z namero, kako bo vlada prevarantov pohopsala 30 milijard iz demografskega sklada, kar se v ozadju že dogaja. Da o nečednih rabotah dohtarjev sploh ne govorimo. To so NAŠI problemi, ki jih bomo drago plačali oz. jih že plačujemo, to o NPM je pa zgolj obračunavanje z njo, ki nas praktično NIČ ne tangira, je pa pesek v oči in preumserjanje pozornosti, kar je znana taktika bolnika in njegove kradovlade in ostalih mrhovinarjev.
Odgovori
-16
9 25
Groucho Marx
07. 08. 2026 09.40
Namerno pozabljaš, da je NPM tajkunska kraljica, pohlepnica in vrhunska davčna optimizatorka s poskritimi milijoni. Kot odvetnica si je izplačevala malone minimalca, loool.... In to ste nam lewaci navlekli na predsedniški položaj, ajme....
Odgovori
+16
23 7
galambszar
07. 08. 2026 10.19
lakala28 na koncu komentarja si natačno opisal prejšnjo vlado Roberta Goloba.
Odgovori
+8
13 5
Kameleon Kiddo
07. 08. 2026 10.48
Vernike se nikoli v zgodovini argumentiranja ni preprical noben argument. Zakaj? Ker tudi verjamejo brez argumentov. Ergo... ne bo šlo
Odgovori
-4
2 6
YouRangMyLord
07. 08. 2026 11.03
In njen mož kot prva dama slovenije poleg vse bogatije ki jo premore pogoltno pograbi vse, kar mu po funkciji prve dame pripada, tudi plačo iz davkoplačevalskega denarja. Fuj, da tudi njega ni sram. Zakon bi se moral spremenit - če ima partner opredsednika/predsednice svoj vir prihodka in to ne majhen, kar Musar Aleš tudi izkazljivo in sedaj tudi izsledljivo tudi ima, saj je javna osebnost v tem porimeru in se mora vedeti, kje kako služi, pere denar in utajuije davke - v takem primeru pa mu nikakor ne sme pripadati še plača iz državnega zakona, saj se je dokazljivo sposoben sam preživljati ima več kot dovolj.
Odgovori
+11
12 1
lakala28
07. 08. 2026 12.45
Hvala za komentarje. Razen fovšije in potvarjanja dejstev nič od nič. Klasika iz kleti. Kaj pa dohtarji? Brez veze, a ne? Ali pa demografski sklad?
Odgovori
-2
0 2
rindingind
07. 08. 2026 09.36
Kučanova punčka. Vse pobrat pa za trak za minimalc delat.
Odgovori
+17
21 4
Gutenberg
07. 08. 2026 09.34
Clanek o ruski sopotnici pa je bil ob 6.30 umaknjen in izbrisan s strežnika ...
Odgovori
+16
19 3
Bananistanec
07. 08. 2026 09.51
Saj zato ga nisem našel ...., toliko o svobodi govora
Odgovori
+12
13 1
Gutenberg
07. 08. 2026 09.52
Zdaj je nazaj, ampak verjetno spremenjena vsebina.
Odgovori
+10
12 2
YouRangMyLord
07. 08. 2026 10.44
Gospa predsednica spremljha tudi ta portal...
Odgovori
+3
4 1
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