Pirnat: Varovanje Nataše Pirc Musar je nezakonito

Kot je v oddaji 24UR Zvečer razložil dr. Rajko Pirnat z ljubljanske Pravne fakultete, varovanje predsednice po njegovem mnenju ni zakonito.

"Namreč Zakon o zagotavljanju pogojev za delo predsednika republike v 6. členu jasno, in to že ves čas, od leta 2003 določa, da predsednika republike varuje policija," je dodal. Ta zakon se tudi ni spreminjal in je pravno močnejši od katerekoli uredbe. Spreminjala se je sicer uredba.

"Prejšnja vlada si je izmišljala različne druge načine varovanja, ki so bili tudi v neskladju s sistemskim zakonom o pooblastilih policije. Ampak zakon za predsednico republike še posebej to zagotavlja. In ta ureditev je jasno in očitno nezakonita."

Janševa vlada je sicer sprejela tudi uredbo o varovanju predsednika republike, v kateri piše, da se varovanje predsednika, v tem primeru Nataše Pirc Musar, izvaja v okviru urada predsednika republike, ne pa policija oziroma Urad za zaščito in varovanje.

Pirnatu se to zdi malce nenavadno, ker sta bili isti dan sprejeti dve uredbi, ki določata različno. "Ampak oboje je nezakonito. Torej uredba, ki določa, da lahko predsednica republike sama uredi varovanje v okviru svojega urada, ni skladna z zakonom."

Edina prava oblika bi bila, je poudaril, da te naloge izvaja policija, torej Urad za zaščito in varovanje.