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Slovenija

Lindav o varovanju predsednice: To ustvarja nezaupanje v institucijo

Ljubljana, 08. 08. 2026 07.00 pred dvema dnevoma 1 min branja 80

Avtor:
24UR ZVEČER
Nataša Pirc Musar in varnostnik

Ali se bo predsednica države Nataša Pirc Musar odrekla nezakonitemu varovanju, je bilo vprašanje, ki smo ga naslovili na urad predsednice, ki odgovarja, da je njeno varovanje urejeno zakonito. Prav tako smo raziskovali tudi okoliščine do skrivnostne ruske prijateljice predsednice, ki ima dvojno državljanstvo, rusko in slovensko. Vse bolj je tudi jasno, da sedanja ureditev varovanja predsednice države ne bo mogla obstati, saj je prometna nesreča opozorila na neustreznost sedanje ureditve.

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  • Iz 24UR ZVEČER: Boštjan Lindav o varovanju predsednice
    05:10
    Iz 24UR ZVEČER: Boštjan Lindav o varovanju predsednice

Nekdanji vršilec dolžnosti direktorja policije Boštjan Lindav je v oddaji 24UR Zvečer dejal, da "nekih strokovnih argumentov za tak način organiziranja službe varovanja, kot je bil pod vlado dr. Goloba in zdaj pri predsednici, pač ne obstaja".  

Predsednica namreč pravi, da določbe zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike, ki določa, da varovanje predsednika republike zagotavlja policija, ne gre razumeti v smislu, da se varovanje lahko izvaja samo znotraj policije. 

To, da si je predsednica uredila varovanje v svojem uradu, ustvarja nezaupanje v institucijo, meni Lindav. "Očitno ocenjujejo, da sistem ne deluje tako dobro, da bi zagotavljal njihovo varnost. Prejšnji predsednik vlade je to tudi javno izrazil, tako da mislim, da je to jasno sporočilo državljanom."

Lindav je prepričan, da je potreben "temeljit premislek o trenutni organiziranosti in optimizacija tega sistema, se pravi sprejem ukrepov, ki bo omogočal učinkovitejše, bolj koordinirano delo na tem področju, predvsem pa bo omogočal lažjo fluktuacijo kadra".

Celoten pogovor si lahko pogledate v priloženem videoposnetku.

nataša pirc musar varovanje državljanstvo
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KOMENTARJI80

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2mt8
09. 08. 2026 16.24
Prijateljica Krivoluckaja je dobila slovensko državljanstvo z naturalizacijo. Poleg ima še ruskega, ki se mu ni odrekla. Odsedela zaporno kazen v avstriji ker je do smrti zbila motorista. Danes je računovodkinja Svobodnih sindikatov. Slovenija je ruski trojanski konj v eu.
Odgovori
0 0
tron3
09. 08. 2026 13.54
Le kaj se je dogajalo za hrbtom šoferja pa podrobno opisujejo ta kockasti mediji in portali!!!
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
08. 08. 2026 20.47
Kdor kandidira za predsednika vlade ali predsednika države se mora sprijaznit da ga bo varovala policija. Kdor se s tem ne more sprijaznit naj zavrne funkcijo ali naj ne kandidira. Teh muh posameznikov nam ni treba izpolnjevati
Odgovori
+5
5 0
Tami69
09. 08. 2026 12.37
Se kljub temu mu je bolje z polovico,kot tebi z temo v glavi beli!
Odgovori
+2
2 0
zibertmi
08. 08. 2026 16.23
z marsičem se ukvarjate samo z državo ne in s dokazi od kje denar za kapanije-Gospod Logar, kdo vam je pred volitvami doniral 367 tisoč evrov? Več mesecev po volitvah še vedno ne vemo, kdo vse je financiral politični projekt Anžeta Logarja. S tem je idejni »oče« Skoka, ki nam rad predava o korupciji, odprl široko polje korupcijskih tveganj – in to v jedru oblasti.
Odgovori
-2
5 7
ne rabimo predsednika
08. 08. 2026 16.42
od kje je pa denar za Niko in njej podobnim?
Odgovori
+2
6 4
zibertmi
08. 08. 2026 18.40
iz proračuna bore malo.manj kot za radio ognjišče
Odgovori
-3
3 6
tron3
08. 08. 2026 16.12
Slovenija je d.o.o., torej Musarca si lahko sama določi kdo jo bo varoval!!! Vi pa še kr naprej sanjajte da je Slovenija država!!
Odgovori
+6
7 1
Smuuki
08. 08. 2026 20.49
Golob in musarjeva sta državo sprivatizirala. Obnašata se kot monarha
Odgovori
+2
3 1
zavetnik
08. 08. 2026 15.24
Uroš je poklical Lindava da mu razloži kako se je varnostnikov lotil Golob in predsednica pozabil je pa na strokovnjakinjo v uradu predsednice Tatjano Bobnar nikakor se ne oglaša v tej drami ki jo vsak dan uprizarjate mediji s pomočjo desnice in nasprotniki drugače mislečih
Odgovori
+2
5 3
Maki3322
08. 08. 2026 15.12
Tu je vprašanje kako se zaupa tistim, ki vodijo državo in to je tisto ki ni ustrezno????
Odgovori
+1
2 1
konc
08. 08. 2026 14.51
Vse pokvarjeno, vse lopovsko, vse skorumpirano. Samo laži, lopovščina in manipulacije držijo skupaj našo politiko.
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+2
2 0
Bella Ciao1
08. 08. 2026 13.54
Seveda je bilo Golobovo in tudi pri Musarjeva nezaupanje ob dogodkih in odtekanju informacij iz te službe povsem upravičeno. Totalitaristično agresivno polnjenje varnostno občutljivih služb s strani fanatičnih krtov desne janšistične paradržave je velik alarm za to družbo...ki ga desni mediji prikrivajo z lansiranji vsakodnevnih lažnih prevarantskih novic, podtikanj, afer....
Odgovori
+1
6 5
mali.mato
08. 08. 2026 12.58
Odstop! Na naslednji proslavi bo spet izžvižgana.
Odgovori
+4
11 7
SDS_je_poden
08. 08. 2026 13.26
Ma od vas, ki vam je gasilska veselica vrh kulture, se drugega niti ne pričakuje. Je pa lepo poklopila tiste prostake, da bo povedala svoje do konca.
Odgovori
-5
4 9
Bella Ciao1
08. 08. 2026 13.52
Primitivc
Odgovori
-3
3 6
Tami69
08. 08. 2026 19.43
Mene bi bilo sram če bi moji predcednici žvižgali tako kot tvoji poden!
Odgovori
+0
1 1
Smuuki
09. 08. 2026 08.56
Najvišji nivo kulture po tvoje je parada ponosa, metelkova in foto pub. Vsi ostali smo mračnjaki ki se temu izogibamo. Si zdaj srečen? 😀😀😀😀
Odgovori
+2
2 0
Bella Ciao1
09. 08. 2026 12.30
Tvoje sovraži 80 % državljanov
Odgovori
-1
0 1
Bbcc12
08. 08. 2026 12.25
Lindav je tako strokoven kot Snežič. Za mutibariča je specialist.
Odgovori
-2
5 7
BUONGIORNO
08. 08. 2026 11.21
Kdo ji bo pa kaj napravil. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Partizanska predsednica, misli, da je kraljica Elizabeta, v stvari je pa sh💩💩💩💩it
Odgovori
+2
7 5
kovanec
08. 08. 2026 11.25
Zakaj pa jajo rabi varovanje?
Odgovori
+0
5 5
SDS_je_poden
08. 08. 2026 13.27
Pri Jajotu varnostniki varujejo narod pred Jajotem. Nikoli ne veš, kam bo tiščal tiste lepljive prste.
Odgovori
-4
3 7
Bella Ciao1
08. 08. 2026 14.24
Kultura ti je smrtni sovražnik
Odgovori
-2
1 3
txoxnxy
08. 08. 2026 11.10
Kar se tiče varovanja bi bili državljani in državljanke bolj opravičeni do njega da nas bi zaščitili pred njo , kot pa da njo čuvajo .
Odgovori
+7
10 3
Maki3322
08. 08. 2026 10.49
Kako lahko zaupaš policiji ki ka na enkrat zamenjajo 50 komandirjev????
Odgovori
-2
4 6
Albert Konečnik
08. 08. 2026 10.46
In zakaj naši raznorazni modeli sploh rabijo varovanje? Po mojem se lahko sprehajajo kjerkoli, pa jih še opazil nebi.
Odgovori
+5
6 1
Krog
08. 08. 2026 10.36
Lindav ima po mojem pomembno poanto. Varnost predsednika republike ni zasebna stvar predsedniškega urada in tudi ne sme postati stvar osebnega zaupanja ali nezaupanja v policijo. To je državni sistem, pri katerem morajo biti odgovornosti jasne. Če zaradi drugačne organizacije nastane položaj, v katerem ni več povsem jasno, kdo varnostnike strokovno vodi in kdo jih nadzira, potem imamo problem organizacije, ne kadrov. Država ne sme vsakič znova prilagajati varnostnega sistema osebi, ki trenutno zaseda funkcijo. Dober sistem mora biti dovolj robusten, da enako dobro deluje pod Janšo, Golobom, Pirc Musarjevo ali komerkoli, ki bo funkcijo opravljal v prihodnje. Prav zato je Lindavov poziv k sistemskemu premisleku veliko pomembnejši od trenutnega političnega prepiranja.
Odgovori
+8
8 0
Maki3322
08. 08. 2026 15.09
Zakaj se potem menjuje komandirje policije. Že to je narobe, da si vsaka oblast ustvari svojo policijo. Kje si zdaj Lindav????
Odgovori
-1
1 2
Tomvojo
08. 08. 2026 10.26
Pa ni sporno početje policije, varnostnikov..., njeno početje je sporno, že precej pretirava glede samopašnosti.
Odgovori
+7
8 1
Dragica Cegler
08. 08. 2026 10.22
Sicer pa po moje nihče od njih ne potrebuje varovanja.Le jdo jim kaj hoče?V tujini jih itak ne poznajo,doma so pa tudi nepomembni.
Odgovori
+6
9 3
Dragica Cegler
08. 08. 2026 10.21
BrezPitt Če nebi si Golob omislil svojega privat varovanja, ki smo ga seveda plačali tudi mi,si tudi Nataša nebi.In seveda to privat varovanje ni odgovorno nikomur,le predsednici .Pitem se pa vozijo stoparke z njimi.Ce nebi bilo nesreče nebi nikoli izvedeli ,kaj počenja Nataša,pa zaradi mene lahko ,samo za svoj denar DObro za Goloba da ni imel nesreče,le kaj bi vse prišlo na dan.
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+5
8 3
borjac
08. 08. 2026 10.18
Ta oddelek za Varovanje NI VREDEN NIČ OD NIČA , dobesedno posmehovali so se ob "varovanju" Tožilke , ki ima glavno vlogo pri sodnem postopku proti Kavaškemu klanu , en dan so jo varovali drugi dan pa ne ??? vse skupaj je zgledalo tako kot , da bi ta Služba za Varovanje DELALA ZA Kavaški klan , V TUJINI PA TAKE TOŽILCE VARJEJO 120 % , in se ne zafrkavajo , tudi v izjavah po raznih TV-jih , pa si predstavljajte pod kakšnim pritiskom je delala Tožilka , kajti ta Kavaški klan je med sojenjem izvedel umor "sodelavca" , če pa preskočimo na primer PV Goloba , zakaj je PV Golob zamenjal varnostnike ??? zato ker so varnostniki namesto da bi ga , PV Goloba VAROVALI , so ga NADZOROVALI , fotografirali in pošiljali fotke desničarskim portalom , ta Služba za Varovanje NI BILA NIKOLI REVIZIONIRANA , nikoli NI ODGOVARJALA ZA SVOJE NESPOSOBNOSTI , ta Služba za Varovanje je postala DRŽAVA V DRŽAVI znotraj Policije z povezavami do vrha Desnice , dragi Policijski direktor Lindav , ZAKAJ PA TI V SVOJEM MANDATU NISI REORGANIZIRAL TE NEZANESLJIVE SLUŽBE ???? zaradi politike Desnih , torej NE ČUDIMO SE DA BODO TOŽBE PROTI KAVAŠKEMU KLANU PADLE !!!! ČE PA SE TOŽILCI BOJIJO ZA SVOJE ŽIVLJENJE , VARNOSTNE SLUŽBE PA SE JIM POSMEHUJEJO !!!
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+4
7 3
mali.mato
08. 08. 2026 12.57
Spet lažeš!
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+0
2 2
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