Lindav o varovanju predsednice: To ustvarja nezaupanje v institucijo

Nekdanji vršilec dolžnosti direktorja policije Boštjan Lindav je v oddaji 24UR Zvečer dejal, da "nekih strokovnih argumentov za tak način organiziranja službe varovanja, kot je bil pod vlado dr. Goloba in zdaj pri predsednici, pač ne obstaja".

Predsednica namreč pravi, da določbe zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike, ki določa, da varovanje predsednika republike zagotavlja policija, ne gre razumeti v smislu, da se varovanje lahko izvaja samo znotraj policije.

To, da si je predsednica uredila varovanje v svojem uradu, ustvarja nezaupanje v institucijo, meni Lindav. "Očitno ocenjujejo, da sistem ne deluje tako dobro, da bi zagotavljal njihovo varnost. Prejšnji predsednik vlade je to tudi javno izrazil, tako da mislim, da je to jasno sporočilo državljanom."

Lindav je prepričan, da je potreben "temeljit premislek o trenutni organiziranosti in optimizacija tega sistema, se pravi sprejem ukrepov, ki bo omogočal učinkovitejše, bolj koordinirano delo na tem področju, predvsem pa bo omogočal lažjo fluktuacijo kadra".