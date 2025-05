Varstvo pri delu brez zapletov – hitro uredite vse obveznosti za varno poslovanje

V ospredje prihaja sistematično upravljanje tveganj, redna usposabljanja ter ocenjevanje delovnega okolja. Podjetje Agil na tem področju zagotavlja strokovno podporo in svetovanje za vse vrste organizacij – od samostojnih podjetnikov do velikih podjetij in javnih zavodov. Z Agilovo pomočjo podjetja uredijo vse potrebno za varnost pri delu hitro, pregledno in brez nepotrebnih zapletov.

Zakonske obveznosti delodajalcev glede varnosti pri delu

Vsak delodajalec mora pred nastopom dela zaposlenemu zagotoviti varno delovno okolje, skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Ta zakon jasno določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev ter ukrepe za preprečevanje nezgod in poklicnih bolezni.

Varstvo pri delu je ključno za dolgoročno uspešnost podjetij. V praksi se je pokazalo, da urejeno področje varnosti in zdravja pri delu izboljšuje organizacijsko kulturo, povečuje inovativnost ter odpira nova področja dela in zaposlovanja. Dobro upravljanje varnosti ni le vprašanje pravil, temveč tudi znanja in sodelovanja vseh v podjetju.

Agil na področju varstva pri delu podjetjem nudi celostno podporo, kar jim omogoča osredotočenost na poslovanje, ob hkratni zakoniti in varni organizaciji dela.