Zakaj razkritje šele zdaj: Šlo je za vzgojiteljico, ki še ni bila vpeta v 'sistem'

Starši pravijo - opazili smo spremembe pri otrocih. Za naš portal sta spregovorila tako mamica dečka, ki je bil tam v varstvu leta 2015, pa tudi njegova babica - obe pravita, da se je pred očmi družine v le nekaj dneh spremenil v povsem drugo osebo.

Oče deklice s posnetka, ki je pretresel javnost, je v pismu zapisal: "Če jok ob predaji v varstvo še nekako razumeš, pa je bilo popoldansko apatično stremenje v prazno in pomanjkanje energije čista neznanka. Novost je bilo tudi nočno prebujanje v srce parajočem joku, ki se ga ni dalo pomiriti."

Kaj - če kaj - so spregledali starši?

Opozorilni znaki so torej bili, vendar starši sebe ne bi smeli kriviti, ker jih niso prepoznali v strahotnem kontekstu, v katerega jih je nato postavila vzgojiteljica, ki je dogajanje v vrtcu posnela in zadevo predala policiji. "Starši ne morejo biti odgovorni za to, da niso prepoznali stiske, ker to res ni lahko. Starši so sicer res osebe, ki najbolje poznajo svoje otroke, ampak da bi lahko naredili vzročno-posledično povezavo pri tako majhnih otrocih, ki redko znajo verbalizirati te stvari, je pa že skoraj "eksotično". Poznamo namreč tudi vrsto drugih faktorjev, ki bi lahko bili krivi za spremembe – anksioznost ob vstopu v vrtec, somatski dejavniki, ko se otrok slabo počuti ... Niso torej starši tisti, ki so krivi," v oddaji 24UR ZVEČER povedal specialist klinične psihologije Tristan Rigler, ki sicer meni, da morajo biti starši pozorni, če se otrok naglo spremeni in pokaže neka nova vedenja. Dodaja pa tudi, da je povsem razumljivo, da starši na najhujše niso niti pomislili:"Zelo človeško je, da na to ne pomislimo. Če namreč nekomu zaupamo otroke, si ne mislimo, da se kaj takšnega dogaja."

Nekoliko drugačnega mnenja je nekdanja predsednica Skupnosti vrtcev Božena Bratuž: "Otroci so izjemno odkriti, resnicoljubni in na nek način otrok pokaže tudi doma, kaj se dogaja v vrtcu. Če je bil tako ustrahovan, pomeni, da bi na nek način to lahko to tudi doma pokazal."Poudarja, da za to, da je dogajanje v zavodu Kengurujčki ostalo neraziskano tako dolgo, ne krivi staršev, se pa sprašuje, od kod takšno zaupanje zasebnemu varstvu: "Jaz kot starš bi premislila. Javni vrtci – in to je pomembno, da povem iz srca in prepričanja – so popolnoma drugače organizirani in tudi kontrolirani in se ne more zgoditi, da sodelavka ne bi reagirala, če bi videla drugo delavko, da počne kar koli narobe. S tem bi namreč tudi sama sprejela odgovornost."Bratuževa državi očita pomanjkliv nadzor, vendar dodaja: "V prvi vrsti bi morali biti starši tisti, ki ne bi kar tako zaupali štirim stenam."

"Šlo je na zaupanje na besedo," pa ocenjuje glavni inšpektor na Inšpektoratu za šolstvo in šport Tomaž Rozman. Ki pa staršem ponovno priporoča, da vedno, ko se odločijo, komu bodo v varstvo zaupali otroka, preverijo ali ima ta za svojo dejavnost potrebna dovoljenja - uradni sezmam varuhov je mogoče najti na spletu.

Premalo inšpektorjev ali premalo nadzora?

Zaradi razkritij o dogajanju v zavodu Kengurujčki, so se v nemilosti javnosti znašli tisti, ki bi morali poskrbeti, da se to ne dogaja - pristojno ministrstvo in inšpektorji.

"Nadzor ni pomanjkljiv, ampak ničen," je ostra Bratuževa. "V sistemu bi morali razmisliti, kako delo zasebnih varuhinj vendarle nadzirati."

"Inšpektorjev nas je toliko, kolikor nas pač je,"pravi Rozman, ki zatrjuje, da na to dejstvo dosledno opozarja šolske ministre. Čeprav mu številni očitajo objektivno odgovornost, odstopiti ne namerava. Da je v trenutni situaciji mogoče delo inšpektorje organizirati bolje, pa ne verjame: "V Sloveniji je trenutno registriranih krepko čez 330 varuhov, in če mi lahko poveste, na kakšen način lahko vsak dan preverjam, kaj se vsako uro dogaja v vsakem zavodu ..."

Inšpektorji se ponavadi na teren odpravijo, ko dobijo prijavo, ki pa je v primeru zavoda Kengurujčki ni bilo. "To je tako ekscesen primer, da se lahko zgodi kjer koli in kadar koli. Takšen primer lahko inšpektor ugotovi samo, če dobi nek indic. V nasprotnem primeru bi moral fizično stati na mestu in gledati, kako vzgojno-izobraževalni proces poteka," ocenjuje Rozman.

In tako je dogajanje ostalo skrito, čeprav se je zavod pod drobnogledom inšpektorjev že znašel - zaradi kršitev predpisov, je razložil Rozman: "Ta zavod je imel že v letu 2015 sklenjene pogodbe s štirimi podizvajalci, se pravi, da zavod te dejavnosti sam ni nikoli izvajal, imel jo je le registrirano. Ko smo v letu 2015 ugotovili, da na tej lokaciji dejansko dela eden od štirih, je bilo zavodu odrejeno, da se vpiše v razvid, ki je osnovni pogoj, da lahko začneš v skladu s predpisi opravljati to dejavnost Za to se niso odločili, ampak je to storila gospa, ki je tam delala – kot s.p." In s tem je bil birokratski zaplet rešen. Pod drobnogled so sicer vzeli tudi preostale "sodelavce" zavoda, ki pa tam torej niso dejansko delali:"Od treh oseb, s katerimi so prav tako imeli pogodbo, smo kasneje eno našli na drugi lokaciji in prepovedali opravljanje dejavnosti in vodili prekrškovni postopek. Zoper drugo – na drugi lokaciji – smo prav tako uvedli inšpekcijski postopek, ker bilo tam več otrok kot jih dovoljuje normativ, torej šest. Ponovni nadzor je pokazal, da normativ ni bil več kršen."

Vmes pa se je očitno nekje zalomilo, saj je zavod Kengurujčki na koncu svojo dejavnost opravljal na črno. "Ne vem, koliko lahko naredite pri takšnem številu zavodov z osmimi inšektorji," pa na to pravi Rozman.