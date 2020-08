Varuh človekovih pravic obravnava razmere v centru za tujce v Postojni

Varuh človekovih pravic se je danes odzval na problematiko centra za tujce v Postojni, kjer je več nevladnih organizacij pripravilo protest v podporo "zaprtim v koncentracijskem taborišču". Pri varuhu so zapisali, da so z razmerami seznanjeni in jih podrobno obravnavajo, ugotovitve pa bodo predstavili po zaključeni obravnavi zadeve.

Predstavnika varuha človekovih pravic sta postojnski center za tujce obiskala zadnji dan julija, saj so se že takrat z več strani pojavili očitki o neprimerni nastanitvi oseb na tej lokaciji. "V tem trenutku lahko povemo, da k problematiki pristopamo z različnih vidikov, da smo poizvedbo poslali na ministrstvo za notranje zadeve in da bomo naše ugotovitve oziroma priporočila javnosti lahko predstavili, ko bomo z obravnavo zadeve zaključili," so zapisali pri varuhu. "Vsekakor pa je nujno, da so razmere v katerih ljudje bivajo začasno ali stalno, človeka dostojne in ne smejo biti vir nečloveškega ali poniževalnega ravnanja," so poudarili. Več nevladnih organizacij je v torek pred centrom za tujce v Postojni pripravilo protest zaradi po njihovem mnenju nedostojnih razmer, medtem ko na policiji očitke zavračajo.

icon-expand Protest pred centrom za tujce z naslovom Zaprimo koncentracijska taborišča FOTO: Bobo

V nevladni organizaciji Delovna skupina za azil opozarjajo, da v centru prihaja do hudih zlorab človekovih pravic. "V njem se lahko znajdete, če ste tujec in niste uspeli pravočasno urediti bivalnih dokumentov, zaprti pa ostanete tudi do enega leta, največkrat brez stika z zunanjim svetom ali možnosti pritožbe," so sporočili. Zaprti tujci po navedbah organizacije pripovedujejo, da je center slabši kot navaden zapor, saj tam vsaj veš, zakaj si zaprt in koliko časa boš ostal, lahko dobiš odvetnika, tu pa si prepuščen na milost in nemilost enega inšpektorja. Poskusi samomorov so zato nekaj vsakdanjega, opozarjajo v Delovni skupini za azil. Prebivalci centra se zato upirajo in zahtevajo svobodo, javnost pa poskušajo na brezupen položaj opozoriti s protesti in gladovnimi stavkami, so še sporočili iz skupine.