Policisti na protestu v nekaterih primerih prekoračili pooblastila

A to ni dovolj. Zgolj pomikanje v smeri ali pa zadrževanje na kraju pred oziroma med protestnim shodom niso okoliščine, ki bi zadostile razlogu za sum in torej pogojem za izvršitev identifikacijskega postopka, pravi varuh človekovih pravic Peter Svetina .

In to ni bil osamljen primer. Podobno se je zgodilo tudi nekaterim drugim protestnikom. "Vprašali smo, zakaj. Če nam lahko povedo obrazložitev, kaj sledi oziroma kaj popisujejo," je povedala protestnica, a na svoja vprašanja ni dobila odgovorov. Preprosto niso smeli naprej.

Policisti so v petek, 19. junija, mimoidoče legitimirali že na Trubarjevi cesti oziroma Zmajskem mostu, torej precej pred osrednjo točko vsakotedenskih protestov. "Na Trubarjevi sem s prijatelji spil kavo in nato smo se okoli sedmih odpravili proti Prešernovemu trgu, nakar nas je na Zmajskem mostu ustavila policija. Pripeljali sta se dve marici, polni oboroženih robocopov," je o dogajanju tistega dne povedal eden izmed protestnikov. Sledilo je nekaj prerivanja, na koncu pa so popustili in policistom pokazali osebne izkaznice.

Njegovemu mnenju se pridružuje tudi strokovnjak za policijska pooblastilaMiroslav Žaberl. Policija mora natančno povedati s čim so ti posamezniki vzbujali s sum, če ne, pa za to nima zakonske podlage. "Potem je lahko takšno ugotavljanje identitete neko splošno in preventivno, ki pa ga naša zakonodaja ne dovoljuje," pravi Žaberl.

In v tem primeru pojasnila pristojnih očitno niso bila zadovoljiva. Ali kot zato še ugotavlja varuh: še vedno ni povsem jasno, na kakšni podlagi so pravzaprav policisti ugotavljali identiteto zgolj 69 oseb in ne kar vseh od približno sedem tisoč udeležencev shoda.

Koga torej lahko popišejo? Kdaj dejansko obstaja sum, da bo nekdo storil kaznivo dejanje ali prekršek? "Ob polnoči neka neznana oseba hodi po parkirišču, kjer so parkirana vozila, hodi od avta do avta in si ogleduje notranjost. To je tipična okoliščina, ki vzbuja sum," na vprašanja odgovarja Žaberl.

Sprehajanje po ulici po belem dnevu pa ne. Zato Žaberl upa, da bodo varuhove ugotovitve vplivale na policiste. Vsaj do zdaj so vedno prisluhnili njegovih opozorilom. "Menim, da v prihodnje teh preventivnih ugotavljanj identitete ne bo oziroma ne bo toliko," pravi. Če je to res, pa bomo lahko videli na prihodnjih protestih.