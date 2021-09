Varuh človekovih pravic pritiske na novinarje označil kot nedopustne

Da so ministrstvo za kulturo lani večkrat pozvali h konstruktivnemu dialogu z nevladnimi organizacijami na Metelkovi, ki jim je ministrstvo posredovalo predlog za sporazumno prekinitev najemne pogodbe, je med drugim izpostavil varuh človekovih pravic Peter Svetina . "Opozorili smo, da je dolžnost države, da nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju človekovih pravic, pomaga pri uresničevanju njihovega poslanstva in odpravi nepotrebne, nezakonite ali arbitrarne omejitve prostora civilne družbe, še posebej tiste, ki se nanašajo na svobodo zbiranja, združevanja in izražanja," je dejal.

Državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc je medtem poudarila, da se je problematika, naslovljena na ministrstvo, konstruktivno reševala. Zatrdila je, da je ministrstvo skladno z vsemi pristojnostmi in pravnimi podlagami skušalo reševati odprta vprašanja z vsemi deležniki, ki delujejo na področju kulture. Prostori v državni stavbi na Metelkovi pa so po njenih besedah javna infrastruktura na področju kulture, ki se lahko dajo v brezplačno uporabo izvajalcem kulturnih programov in projektov, ne pa tudi nevladnim organizacijam z drugih področij. Ministrstvo je vse nevladne organizacije z Metelkove tudi povabilo na usklajevalne sestanke, a so jih te zavrnile, je še navedla.

Kršitve tudi pri vodenju postopkov za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi

Po besedah Svetine pa so v preteklem letu obravnavali tudi kršitve pri vodenju postopkov za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi in pravice do plačila prispevkov za socialno varstvo. To kažejo na to, da ministrstvo krši načela ekonomičnosti postopka, načelo varstva pravic stranke v postopku in načelo dobrega upravljanja, kar je po besedah Svetine pomenilo, da so se nekateri posamezniki vpisali v razvid v pričakovanju, da bodo imeli pravico do plačila prispevkov, do česar pa v nekaterih primerih ni prišlo.

Na omenjene kršitve so opozorili tudi iz vrst LMŠ in Levice, medtem ko se poslanci iz koalicijski vrst niso vključili v razpravo. Poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik je tako izpostavila, da so samozaposleni v kulturi na podlagi zakonodaje upravičeni do prispevkov za pokojninsko, invalidsko, in zdravstveno zavarovanje. Poslanec Primož Siter iz Levice pa je opozoril, da so poglobljene stiske samozaposlenih v kulturi še bolj odprle vrzel med tistimi, ki so v kulturi samozaposleni, in med tistimi, ki imajo varnejšo obliko zaposlitve.