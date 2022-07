Varuh človekovih pravic bo postal varovana oseba tudi zaradi groženj

Varuh človekovih pravic po njihovih navedbah ni klasičen državni organ. "Je neodvisni organ, ki je po diplomatski hierarhiji na sedmem mestu in katerega položaj je precej podoben položaju predsednika ustavnega sodišča," so izpostavili.

Funkcija varuha doslej ni bila del te uredbe. Pri varuhu so zato že pred časom Ministrstvu za notranje zadeve predlagali razmislek o možnosti, da se funkcija varuha uvrsti med varovane osebe po četrti stopnji, kar so zdaj tudi uresničili.

Njihovemu predlogu, da se funkcija varuha uvrsti med varovane osebe po četrti stopnji, so nadalje botrovale številne grožnje, katerih tarča je v zadnjih dveh letih tudi aktualni varuh. V zadnjih dveh letih se srečujemo s povečanjem sovražnosti in nestrpnosti, uperjenih ne le v predstavnike oblasti, neodvisnih institucij, stroke, politike ali medijev, ampak tudi v posameznice in posameznike z drugačnim političnim ali svetovnonazorskim pogledom, so spomnili.

Spremenjena uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje Policija, sicer določa, da se za varovanje predsednika vlade in njegovih družinskih članov sprejme posebna uredba. Nadalje navaja, da bo podpredsednik vlade varovan po tretji stopnji, če bo to narekovala ocena ogroženosti, sicer pa po četrti stopnji. Po slednji so med drugim varovani ministri, predsednik državnega sveta, ustavnega in vrhovnega sodišča in generalni direktor Policije.

Temu ustrezno se bosta prilagodili tudi določbi o varovanju bivšega podpredsednika vlade, pri čemer pa spremembe na varovanje bivših podpredsednikov vlade, ki jih Policija varuje v trenutku uveljavitve te uredbe, nanje ne vplivajo, so v četrtek sporočili iz vlade.