Varuh glede pravic migrantov ugotovil več nepravilnosti

Kot so v sporočilu za javnost še spomnili pri varuhu, o zakonitosti vračanja tujcev brez odločbe o vrnitvi presoja tudi ustavno sodišče, na katero je ustavno pritožbo vložil prav varuh s soglasjem tako vrnjenega maroškega državljana.

V zadevi kamerunskega državljana, ki je utrpel verižno vračanje iz Slovenije prek Hrvaške v Bosno in Hercegovino, so posredovali z mnenjem amicus curiae pred upravnim sodiščem. Na podlagi zaključenega postopka je slovenskim organom zdaj s pravnomočno sodbo naloženo, da tožniku omogočijo vstop v Slovenijo in mu dovolijo, da zaprosi za mednarodno zaščito.

"Težave pri tolmačenju, pomanjkanje pravne pomoči in nedosledna uporaba protokolov"

Nekatere pomanjkljivosti, ki negativno vplivajo na postopke na meji v Sloveniji, so varuhu znane še iz časa pred letom 2018. Pri varuhu so izpostavili zlasti nedosledno kakovost, včasih pa tudi odsotnost jezikovnega tolmačenja, pomanjkanje dostopa do pravne pomoči, nedosledno uporabo protokola za mladoletnike brez spremstva in primere vrnitev mladoletnikov brez spremstva brez izdaje odločbe o vrnitvi.

Osebe, ki želijo zaprositi za mednarodno zaščito, so pridržane v predsprejemnih prostorih azilnega doma, v pogojih prezasedenosti brez prostega dostopa do njegovih drugih delov, brez izdane odločbe o pridržanju in možnosti vložitve pravnega sredstva, opozarja varuh človekovih pravic. Že po obisku azilnega doma leta 2018 je varuh ugotovil, da takšna obravnava kaže na de facto odvzem svobode gibanja.