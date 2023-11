Varuh: Nedopustno je, da telefoni v ambulantah zvonijo v prazno

Varuh človekovih pravic je obravnaval več pobud v zvezi z očitki o slabi dostopnosti ambulant splošne in družinske medicine. Na to problematiko pa sicer opozarja že od začetka pandemije koronavirusne bolezni. Da pa se dostopnost ambulant v tem času ni izboljšala, je potrdila tudi obširna Varuhova analiza med večino zdravstvenih domov v državi, so v napovedi zapisali pri Varuhu.

"Nedopustno je, da telefoni v ambulantah pogosto zvonijo v prazno, da se v mnogih primerih ne vrača klicev, da ambulante ne odgovarjajo na elektronska sporočila ali na sporočila na posameznem portalu, ki ga uporabljajo za komunikacijo s pacienti. Pravica do zdravstvenega varstva je temeljna človekova pravica, ki jo zagotavlja ustava. To ni nekaj nadstandardnega, ampak najbolj osnovna pravica, ki izhaja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja," so zapisali besede Svetine.