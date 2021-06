Varuh: Nepravilnosti pri delu Policije na zadnjem množičnem protestu ni bilo

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v petek, 28. maja, nenajavljeno obiskal operativno-komunikacijski center Policijske uprave (PU) Ljubljana. S sodelavci je izvedel nadzor nad delovanjem Policije ter spremljal njihovo delo in postopke za varovanje javnega reda in miru. Institucija varuha nepravilnosti, povezanih z delom Policije na protestih, ni ugotovila, so pri varuhu zapisali v sporočilu za javnost.

"Po podatkih, ki smo jih prejeli neposredno s terena, in na podlagi spremljanja video nadzora dogajanja nismo zaznali, da bi policisti izvajali represivne ukrepe, uporabljali prekomerno silo oziroma kakorkoli drugače neustrezno izvajali pooblastila. Protest je potekal mirno, večina protestnikov je nosila zaščitne maske," je dejal Svetina.

Pri varuhu tako ugotavljajo, da so policisti 28. maja zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, vzdrževali javni red in mir, urejali promet in izvajali druge aktivnosti, vse brez posebnosti.

Z nenapovedanim obiskom in navzočnostjo v štabu PU Ljubljana so po njegovih besedah želeli opozoriti na pomen spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter prispevati k njihovemu spoštovanju tudi v situacijah, kot so množični protesti. Svetina je ob tem napovedal, da bo s spremljanjem protestov nenajavljeno nadaljeval tudi v prihodnje.

Varuh ocenjuje tudi, da so razmere za delo policistov v t. i. štabu neustrezne, zato je ministrstvo za notranje zadeve že pozval k njihovi ureditvi. Ministrstvo za notranje zadeve je v 30 dneh dolžno obravnavati ugotovitve varuha in mu poročati o aktivnostih oziroma sprejetih ukrepih.

V prestolnici se je na protestu 28. maja zbrala več desettisočglava množica, ki so jo med drugim nagovorili aktivisti petkovih protestov, predstavniki sindikalnih central in drugi. Izpostavili so pomanjkanje socialnega dialoga in po njihovem mnenju sporne ukrepe in zakone te vlade. Ponovili so zahtevo po odstopu vlade in predčasnih volitvah.