Varuh o stanju v DSO Izola: 'Kršena je pravica do dostojnega življenja'

Razmere v izolskem domu upokojencev so zaskrbljujoče. Varuh človekovih pravic ugotavlja, da je stanovalcem kršena pravica do dostojnega življenja. Glavna težava je dotrajana infrastruktura. Objekti so povsem neprimerni za to dejavnost, na katastrofalne razmere opozarjajo tako zaposleni kot stanovalci. Bo država vendarle ukrepala?