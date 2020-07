Varuhi slovenskega neba

Letala pod zastavo zveze Nato redno vadijo prestrezanja od severnega dela Evrope do obal na Sredozemlju, Slovenija ni nobena izjema. Vsak ponedeljek tako nad nebom Slovenije vadijo prestrezniki in "vabe" – Pilatus PC-9M "Hudournik" in Eurofighter Typhooni."Tisti, ki prestrezajo, najpogosteje ne vedo, kaj se dogaja. Mi, ko letimo, kot tarče smo precej dobro obveščeni v naprej, kaj moramo in kaj se bo dogajalo, Italijani pa najverjetneje ne. Za njih bo to pravi scramble, obnašanje in delovanje bo, kot da bi se dogajalo zares," pove Gregor Virant, poveljnik 152. letalske eskadrilje.

Letalske posadke Slovenske vojske so že v petek opravile večino priprav, kdo bo letel in kam se bo šlo ter kakšne so omejitve. V vojaških plovilih je letenje precej dogovorjeno vnaprej, tudi zato, da bi čim manj motili civilna plovila, ki se nahajajo nad državo.

Rana ura, zlata ura

Tehniki letala pripravljajo že ure pred misijami, zadnji pregled pa je seveda pred poletom, že v ranih urah. V tem so dobro izurjeni, saj ima Slovenska vojska vsak dan za potrebe nadzora zračnega prostora pripravljenega enega pilatusa, ki v pripravljenosti čaka na drugem delu letališča. Ta mora poleteti v 15 minutah po prejemu ukaza, podobno odzivnost se zahteva od reaktivnih letal (ki so namenjena prestrezanju) po celi Evropi.