Slovenija

Varuhinja opozarja na neprimerne prostore za šolanje otrok

Ljubljana, 08. 04. 2026 19.30 pred 47 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Danica Jovanović
Prostori Centra IRIS

Potem ko smo v rubriki Dejstva opozorili na neprimerne prostore Centra IRIS, je center, v katerem se šolajo slepi, slabovidni, avtistični in otroci z duševnimi motnjami, obiskala varuhinja človekovih pravic. V centru ni ne jedilnice ne telovadnice, v učilnicah ni tekoče vode. Da prostori niso ustrezni za šolanje otrok, je potrdila tudi varuhinja, ki je državo pozvala k čimprejšnjemu ukrepanju.

Minili sta dve leti odkar so otroke, vključene v izobraževalne programe Centra IRIS, preselili v začasne prostore na Tobačni ulici v Ljubljani. Za selitev so si starši in pedagogi prizadevali vse od leta 2010, ko je Zavod za gradbeništvo izdal mnenje, da je bila zdaj že nekdanja stavba centra potresno in požarno nevarna.

"Šola je neko okolje, kamor pride otrok, da bo razvil svoje potenciale. In vkolikor so prostori neprimerni, potem tudi teh potencialov ne more razvit," pravi Jurij Stariha, oče 13-letnega Urbana s posebnimi potrebami.

Staro šolo Centra IRIS so lani porušili, zdaj na isti lokaciji nameravajo zgraditi novo. V vmesnem času učenci in dijaki pouk obiskujejo v prostorih na Tobačni, ki pa so premajhni in neustrezni, ugotavlja varuhinja človekovih pravic.

"Tukaj, kjer stojimo, je dejansko prostor za otroke. Tukaj je parkirišče za avto, gradbišče, otroci nimajo telovadnic, nimajo velikih prostorov za neko umirjanje," je med obiskom centra izpostavila Simona Drenik Bavdek, varuhinja človekovih pravic. 

Tudi učilnice brez pitne vode so premajhne in prenatrpane za nekaj manj kot 100 otrok, ki šolo obiskujem, in še za približno 70 pedagogov, ki so dnevno prisotni v centru.

"Tudi stranišč je malo, videla sem učiteljice kako jedo na hodnikih itd.," pravi varuhinja. 

Po zadnji časovnici naj bi bil nov center zgrajen do leta 2028, a se roki stalno zamikajo. Zato varuhinja pristojne institucije poziva k iskanju novih, ustreznejših začasnih prostorov. Poziv je že naslovila tudi na ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. "Zanima nas, kako oni ocenjujejo, da so ti prostori ustrezni, kako vidijo situacijo," se sprašuje.

Generalni direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Rado Kostrevc je za rubriko Dejstva pred dnevi dejal: "Mi ocenjujemo, da nekako zadovoljuje tistim pogojem, vsaj temeljnjim pogojem, ki jih tak center mora imeti."

Na ministrstvu so potrdili, da so pismo prejeli in sporočili, da ga bodo preučili ter se nanj odzvali. Ravnateljica šole Romana Kolar pa današnji obisk varuhinje ocenjuje kot pozitiven in si želi, da bi bili glasovi iz centra slišani. "Da opazimo vsi skupaj, da moramo narediti nekaj več za te otroke s posebnimi potrebami," pravi. Kot možno začasno rešitev vidi tudi iskanje dodatnih prostorov.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
08. 04. 2026 20.22
A bejž no, ko so pa zapore naredili si bila pa tiho in ploskala!!!
