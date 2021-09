Varuški, ki je surovo ravnala z otroki, bodo danes izrekli sodbo

Oktobra 2018 je v javnosti završalo ob objavi posnetkov ravnanja z malčki v zasebnem varstvu Kengurujčki na ljubljanskem Viču. Stekla je policijska preiskava, vključile so se tudi druge službe in čez dobro leto je Policija vložila kazensko ovadbo zaradi surovega ravnanja na škodo desetih otrok.

Na predobravnavnem naroku je Vrečarjeva krivdo priznala. Tožilka Zvonka Knavs je dejala, da je predlagala najvišjo možno določeno kazen v okviru pogojne obsodbe. Za to se je odločila glede na težo očitanih kaznivih dejanj, saj gre za hudo kršenje dolžnosti do mladoletnih otrok in surovo ravnanje z njimi, šlo je tudi za več otrok, ki so imeli posledice zaradi teh ravnanj. Pogojno kazensko sankcijo pa da upravičuje današnje priznanje krivde, ki ga je podala obtožena ter njena še nekaznovanost za tovrstna kazniva dejanja, je dodala.

Več zagovornikov oškodovancev je sicer predlagano kazen ocenilo kot premilo.