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Vaš dom potrebuje čiščenje. Vi pa prost vikend.

Ljubljana, 23. 09. 2026 00.15 pred 1 uro 6 min branja 0

Avtor:
P.R.
Dreame L50 Ultra AE

Drobtine po zajtrku, dlake hišnih ljubljenčkov in prah, ki se vztrajno nabira ob pohištvu. Čista tla zahtevajo redno pozornost, a to še ne pomeni, da morate vsak dan prijeti za sesalnik. Dreame L50 Ultra AE združuje zmogljivo sesanje, mokro čiščenje in večnamensko postajo, ki prevzame tudi velik del vzdrževanja. Za urejen dom in več časa za življenje v njem.

Poznate občutek, ko ravno pospravite stanovanje, pa se pod jedilno mizo že pojavijo nove drobtine? Ali ko sončni žarki razkrijejo dlake na tleh, čeprav ste sesali šele včeraj? V domu, kjer se kuha, druži in živi, je čiščenje vedno znova na vrsti.

Dreame L50 Ultra AE je zasnovan prav za takšen vsakdan. Prevzame sesanje in pomivanje tal, z iztegljivo krtačo ter pomično krpo doseže tudi zahtevnejše robove, po opravljenem delu pa se vrne na postajo, ki poskrbi za praznjenje prahu ter čiščenje in sušenje krp. Tako postane vzdrževanje čistih tal precej manj zahtevna naloga.

Dreame L50 Ultra AE
Dreame L50 Ultra AE
FOTO: Arhiv ponudnika

Moč, ki pride prav po zajtrku in po igri s hišnimi ljubljenčki

V notranjosti robota deluje motor TurboForce šeste generacije, ki omogoča sesalno moč Vormax do 28.000 Pa. Ta pomaga pobirati vsakodnevno umazanijo, od prahu in las do večjih delcev, kot so drobtine in mačji pesek. Zmogljivo sesanje pride prav na trdih tleh in preprogah, kjer se nečistoče rade zadržijo med vlakni.

Moč sesanja lahko prilagajate v aplikaciji glede na površino in potrebe čiščenja. Za sprotno vzdrževanje izberete ustrezno nižjo nastavitev, ko je umazanije več, pa intenzivnejše sesanje. Najvišja nastavitev Max+ je na voljo v načinu, pri katerem robot najprej sesa in nato pomiva.

Prednost za uporabnika je preprosta: čiščenje lažje prilagodite dogajanju doma. Enkrat je treba pobrati nekaj drobtin pod mizo, drugič očistiti dnevno sobo, v kateri je kosmatinec preživel večino dneva.

Dreame L50 Ultra AE
Dreame L50 Ultra AE
FOTO: Arhiv ponudnika

Manj zapletenih las, manj ročnega čiščenja krtače

Dolgi lasje in živalske dlake niso izziv samo na tleh. Ko se navijejo okoli krtače sesalnika, postane tudi njeno čiščenje dodatno opravilo.

Zato ima Dreame L50 Ultra AE krtačo TriCut 3.0, ki s tremi rezalnimi elementi samodejno prereže zapletene lase in jih usmeri v posodo za prah. S tem zmanjšuje navijanje las in potrebo po ročnem odstranjevanju s krtače.

To je posebej uporabno v gospodinjstvih z dolgodlakimi ljubljenčki ali dolgimi lasmi. Namesto pogostega razpletanja krtače lahko več vsakodnevnega dela prepustite napravi.

Dreame L50 Ultra AE
Dreame L50 Ultra AE
FOTO: Arhiv ponudnika

Seže tudi do prahu, ki se skriva ob pohištvu

Sredina prostora običajno ni najzahtevnejši del čiščenja. Več pozornosti zahtevajo koti, robovi ob stenah in vdolbine pod pohištvom, kjer se prah hitro nabira.

Tehnologija Dual Flex Arm združuje iztegljivo stransko krtačo in pomično krpo. Stranska krtača s tehnologijo SideReach se iztegne proti kotom in podnožjem pohištva ter pomaga pomesti nečistoče proti sesalni odprtini.

Za mokro čiščenje ob robovih skrbi MopExtend RoboSwing. Krpa se lahko iztegne za do štiri centimetre, robot pa z dodatnim zasukom izboljša doseg v nizkih in težje dostopnih predelih. Takšno gibanje pride prav ob kuhinjskih omaricah, podnožjih pohištva in okoli nog miz ter stolov.

Dreame L50 Ultra AE tako več pozornosti nameni tudi predelom, kjer bi sicer pogosto posegli po ročni krpi. Pri mokrem čiščenju je na voljo še 32 stopenj nastavitve vlaženja, zato lahko količino vode prilagodite potrebam površine.

Dreame L50 Ultra AE
Dreame L50 Ultra AE
FOTO: Arhiv ponudnika

Čiste krpe za naslednjo rundo čiščenja

Pri pomivanju ni pomembno samo, kako se krpa premika po tleh, temveč tudi, kako dobro se očisti po uporabi. Prav tu pride do izraza sistem ThermoHub, ki v postaji omogoča visokotemperaturno čiščenje krp do 100 C.

Toplota pomaga razgrajevati maščobo in odstranjevati umazanijo iz krp ter zmanjšuje kopičenje ostankov. Ko v nastavitvah izberete visokotemperaturno pranje, se ta uporabi pri zadnjem pranju krp po zaključku naloge. Med vmesnimi vračanji na postajo se krpe perejo s toplo vodo.

Visoka temperatura je namenjena čiščenju krp v postaji. Preden robot postajo zapusti, sistem samodejno zniža temperaturo grelnega sklopa na varno raven.

Po pranju sledi sušenje krp z vročim zrakom, ki pomaga zmanjševati preostalo vlago in neprijetne vonjave. Tako vam mokrih krp po vsakem čiščenju ni treba ročno prati in obešati.

Dreame L50 Ultra AE
Dreame L50 Ultra AE
FOTO: Arhiv ponudnika

Postaja, ki prevzame več kot polnjenje baterije

Večnamenska postaja PowerDock je pomemben del udobja, ki ga prinaša Dreame L50 Ultra AE. Po sesanju samodejno prenese zbrano umazanijo v 3,2-litrsko vrečko za prah, ki lahko glede na količino umazanije in pogostost uporabe zadostuje za do 100 dni.

Postaja dopolnjuje tudi vodo v rezervoarju robota in samodejno dodaja čistilno raztopino. Za čisto vodo ima 4,5-litrski rezervoar, za umazano pa štiri litrskega. Več opravil tako poteka samodejno, kar zmanjša potrebo po vsakodnevnem poseganju v delovanje naprave.

Za pralno površino postaje skrbi AceClean DryBoard z 20 pršilnimi šobami. Sveža voda spira krpe, te z vrtenjem čistijo pralno podlago, umazana voda pa se sproti odvaja. Takšen proces pomaga zmanjšati ostanke umazanije, zastajanje vode in potrebo po ročnem čiščenju postaje.

Dreame L50 Ultra AE omogoča 30 % hitrejše polnjenje v primerjavi z robotskimi sesalniki Dreame brez funkcije hitrega polnjenja. To je posebej dobrodošlo v večjih domovih in pri pogostejši uporabi, ko želite krajše premore med posameznimi nalogami. Polnjenje lahko tudi časovno načrtujete in ga ob ustrezni električni tarifi prestavite v ugodnejše obdobje dneva.

Dreame L50 Ultra AE
Dreame L50 Ultra AE
FOTO: Arhiv ponudnika

Preproge dobijo svojo nego

Domovi pogosto združujejo več vrst površin: ploščice v kuhinji, parket v dnevni sobi in preprogo ob kavču. Robot zato omogoča različne nastavitve čiščenja preprog.

Dreame L50 Ultra AE lahko krpe dvigne za do 10,5 milimetra, s čimer zmanjša prenos vlage na preprogo. Za občutljive preproge ali preproge z daljšimi vlakni lahko v aplikaciji nastavite izogibanje.

Ob vključeni funkciji Carpet Boost robot na zaznani preprogi poveča sesalno moč. Način intenzivnega čiščenja pa upočasni gibanje in preprogo očisti dvakrat, kar je uporabno, ko želite temeljitejšo obdelavo bolj obremenjenih površin.

Dreame L50 Ultra AE
Dreame L50 Ultra AE
FOTO: Arhiv ponudnika

Čiščenje prilagodite svojemu urniku

Sistem Smart Pathfinder skrbi za načrtovanje poti po domu, aplikacija pa omogoča izbiro območij čiščenja, določanje prepovedanih con in prilagajanje nastavitev posameznim prostorom. Podprto je tudi shranjevanje zemljevidov za do štiri nadstropja.

To pomeni, da lahko po zajtrku naročite čiščenje kuhinje, za širše čiščenje pa izberete čas, ko ste zdoma. Ni treba, da vsaka naloga vključuje celotno stanovanje.

Baterija s kapaciteto 5.200 mAh dopolnjuje zasnovo za redno čiščenje doma. Na voljo je tudi časovno načrtovanje polnjenja, s katerim delovanje naprave še lažje uskladite s svojo rutino.

Največja prednost takšnega pomočnika se pokaže v vsakdanjih trenutkih. Ko se lahko po službi usedete na kavč. Ko se ob koncu tedna odpravite na izlet. Ali ko vam po družinskem kosilu ni treba takoj začeti sesati pod mizo.

Dreame L50 Ultra AE
Dreame L50 Ultra AE
FOTO: Arhiv ponudnika

Dreame L50 Ultra AE je trenutno na voljo po akcijski ceni v uradni spletni trgovini Dreame. Izkoristite priložnost za udobnejše čiščenje in več časa za stvari, ki jih radi počnete.

Največja sesalna moč, doseg iztega krpe, temperatura sistema za pranje in navedeno obdobje do menjave vrečke temeljijo na laboratorijskih podatkih. Dejanski rezultati so odvisni od nastavitev, okolja in uporabe. Temperatura do 100 C se nanaša na grelni sistem pralne podlage pri izbranem visokotemperaturnem zaključnem pranju krp.


Naročnik oglasne vsebine je Elkotex d.o.o., uradni zastopnik za blagovno znamko Dreame.

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dom sesanje Dreame L50 Ultra AE

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