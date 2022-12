Vas je stopila skupaj, v le treh dneh je gasilski dom znova pod streho

Gasilci PGD Vrsnik so tako v ognju skoraj izgubili prostore. "Ko na zaslon mobilnega telefona prejmeš obvestilo, da gori gasilski dom, je to za vsakega operativnega gasilca, čeprav je vajen hitrega odzivanja, šok posebne vrste, ki ga ni moč opisati z besedami," je svoje občutke na družbenem omrežju delil predsednik PGD Vrsnik Marko Vehar , ki še sam ne ve, kako se je po prejemu poziva pripeljal na Spodnji Vrsnik: "Ne spomnim se ne poti ali kako dolgo sem se vozil, glava je bila nekje povsem drugje." A ko je pred domom zagledal sotovariše, ki so se že bojevali z ognjenimi zublji, je preklopil na operativni režim delovanja.

Pri gašenju petkovega požara v Gasilski dom Spodnji Vrsnik je posredovalo 60 gasilcev iz treh gasilskih društev, ki so požar hitro spravili pod nadzor. A kljub hitri intervenciji je bila škoda velika. Ogenj je uničil del ostrešja in skupne prostore, po prvih ocenah naj bi pogorelo okoli 60 kvadratnih metrov objekta.

"Popolnoma zaupaš prav vsakemu gasilcu, da bo za izvedbo nalog izvlekel svoj maksimum. Takšno zaupanje je upravičil prav vsak gasilec našega društva ter vsi gasilci PGD Ledine, PGD Idrija ter poveljnik Gasilske zveze Idrija, ki so nam prišli na pomoč," je zapisal Vehar, ki je dodal, da je prav zato vedel, da se bo intervencija končala dobro.

Dodal je, da se je drugi del zgodbe začel, še preden se je gasilska intervencija dobro končala. Na kraj so namreč začeli prihajati krajani, ki so jim ponudili pomoč. "Lokalni mojstri so vsak na svojem področju začeli kovati načrte, kako pristopiti k sanaciji, članice so prevzele logistiko, pričelo se je iskati potreben material, kar pred prazniki nikakor ni bilo enostavno," je opisal. Na spletu so objavili tudi zapis, na katerega so dobili izjemen odziv.

"Klici podpore, donacije finančnih sredstev, pomoč v materialu ..." je naštel. Pomoč so jim ponudile različne osebe, od gasilcev do drugih fizičnih in pravnih oseb. Vsak klic pa jim je dal še dodaten zagon in zavedanje, da v dogodku niso ostali sami. "Solidarnost in pripravljenost Slovencev za pomoč, ko se nekdo znajde v stiski, se je še enkrat izkazala kot tista, ki krasi naš narod," je dejal.