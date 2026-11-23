Suhi zidovi na Krasu niso zgolj dragocena kulturna dediščina, temveč opravljajo različne funkcije. Tako nas poduči Katarina Pleško, ki se je pred četrt stoletja zaljubila v Kras in posledično v suhe zidove. Že kmalu je ugotovila, da jih je večina po Kregolišču podrtih. Najprej je začela obnavljati tiste, ki imajo varovalno funkcijo.

"Okrog vasi zaprti zidovi nas branijo pred morebitnimi mogoče požari in pa divjadjo. Tako da smo začeli kar na zunanjem obodu vasi," pravi Pleškova. Suhogradnje se je naučila od Borisa Čoka. V desetih letih je s pomočjo sovaščanov, različnih prostovoljcev s celega sveta in prijateljev prenovila zidove ob pohodnih poteh.

"Smo popravljali kup, ki je bil do polovice te cestice posut, vse in vsak tak droben kamen je romal nazaj na zid," pojasnjuje Pleškova. Postavili so celo zid za poročno darilo.

"Za eno žensko, ki pride z mesta ali ne vem od kod, ki pride na deželo in tako lepo dela zidove sama, da vztraja, kamenček na kamenček in preklada, to je nekaj čudovitega. Ker se pozna razliko, vse drugo propada," je povedala Zdenka Prelec, sprehajalka iz Velikega Dola.

S svojo zagnanostjo je navdušila tudi sovaščane. Najprej so obnovili vse zidove v središču vasi, sedaj so zagrizli v obcestna zidova proti Velikemu Dolu.

"Nas je potegnilo v to, da sedaj tudi sami pristopimo k temu, da ko imaš nekaj časa, eno uro dve, popoldne, lepo sonce, greš malo ven v naravo in prekladaš te kamne," pravi Rajko Markuža, graditelj suhih zidov iz Kregolišča.

Doslej so obnovili približno 400 metrov, od skupno štirih kilometrov zidu na obeh straneh ceste. K gradnji s projektom kamen na kamen pa vabijo tudi prostovoljce od vsepovsod. Kaj potrebujejo? "Nobeno predznanje, tudi če ne pridejo pravilno opremljeni, jim damo rokavice in damo prave čevlje, da ne pridejo v opankah," pojasnjuje Pleškova.

Pomoč jim bo prišla še kako prav, saj predvidevajo, da bodo za obnovo v prostih urah potrebovali pet let.