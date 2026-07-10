Vas kličejo neznanci? Previdno, da ne ostanete brez prihrankov

Spletne in telefonske prevare so vse pogostejše, storilci pa vse bolj iznajdljivi. V začetku junija so policisti PU Celje opozorili, da so spletne prevare, povezane z bančnimi računi, vse pogostejše. Večini primerov je bilo skupno to, da so občani – v dobri veri, misleč, da bodo prejeli nepričakovana finančna sredstva – neznancem naivno omogočili dostop do svoje spletne banke, kar so ti neznanci nato izkoristili in jih ogoljufali z dvigom sredstev z računa ali pa so z banko v njihovem imenu celo sklenili kredit. Policisti svetujejo občanom, naj ne nasedajo tovrstnim telefonskim klicem. Neznancem ne pošiljajte svojih podatkov in jim ne razkrivajte PIN-številke svoje kreditne ali debetne kartice niti gesel za spletno banko, poudarjajo.

Nepridipravi se vsakodnevno namerijo tudi na bančne račune, pri tem so vedno bolj kreativni in prepričljivi, opažajo tudi banke.

V zadnjem času zaznavajo primere prevar, pri katerih se goljufi po telefonu predstavljajo kot zaposleni OTP banke in stranke poskušajo prepričati v izvedbo določenih dejanj v digitalni banki, so sporočili iz OTP banke. Takšni klici vas pozivajo k deljenju zaslona in vpisu v digitalno banko, pri čemer lahko prevaranti prevzamejo tudi nadzor nad vašo napravo in jo samostojno upravljajo.

Bodite posebej previdni:

ne delite zaslona svojega telefona ali računalnika z neznanimi osebami,

ne nameščajte programov ali aplikacij za oddaljen dostop na zahtevo klicatelja,

ne klikajte na povezave, ki jih prejmete med telefonskim pogovorom,

ne potrjujte zahtevkov, plačil ali drugih dejanj v digitalni banki, če niste sami sprožili postopka,

ne posredujte svojih prijavnih podatkov, enkratnih gesel, PIN-ov ali drugih varnostnih podatkov.

Poudarjajo, da OTP banka od strank nikoli ne zahteva delitve zaslona mobilnega telefona ali računalnika, namestitve programske opreme za oddaljen dostop, niti ne usmerja strank na zunanje povezave za prijavo v digitalno banko. Prav tako vas banka ne bo prosila, da v digitalni banki potrjujete dejanja, ki jih niste sami zahtevali.

V primeru prejema sumljivega klica vam svetujejo, da klic prekinete. Če ste že izdali svoje podatke, nemudoma ukrepajte (zamenjajte geslo za digitalno banko, blokirajte kartico).

Če menite, da ste postali žrtev spletne prevare, banko nemudoma obvestite s klicem na telefonsko številko 080 17 70 ali pošljite e-pošto na info@otpbanka.si in dogodek prijavite pristojnim organom.