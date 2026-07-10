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Slovenija

Vas kličejo neznanci? Previdno, da ne ostanete brez prihrankov

Ljubljana, 10. 07. 2026 09.46 pred 37 minutami 3 min branja 2

Avtor:
A.K.
Spletna goljufija

Policija in banke opozarjajo na porast nevarnih spletnih in telefonskih prevar, pri katerih neznanci z manipulacijo pridobijo dostop do bančnih računov ali osebnih podatkov žrtev, s čimer jim povzročijo veliko gmotno škodo. Zbrali smo nekaj primerov prevar, ki krožijo v zadnjem času.

Spletne in telefonske prevare so vse pogostejše, storilci pa vse bolj iznajdljivi. V začetku junija so policisti PU Celje opozorili, da so spletne prevare, povezane z bančnimi računi, vse pogostejše. Večini primerov je bilo skupno to, da so občani – v dobri veri, misleč, da bodo prejeli nepričakovana finančna sredstva – neznancem naivno omogočili dostop do svoje spletne banke, kar so ti neznanci nato izkoristili in jih ogoljufali z dvigom sredstev z računa ali pa so z banko v njihovem imenu celo sklenili kredit. Policisti svetujejo občanom, naj ne nasedajo tovrstnim telefonskim klicem. Neznancem ne pošiljajte svojih podatkov in jim ne razkrivajte PIN-številke svoje kreditne ali debetne kartice niti gesel za spletno banko, poudarjajo.

Spletna goljufija
Spletna goljufija
FOTO: Shutterstock

Spletne bančne prevare

Nepridipravi se vsakodnevno namerijo tudi na bančne račune, pri tem so vedno bolj kreativni in prepričljivi, opažajo tudi banke.

V zadnjem času zaznavajo primere prevar, pri katerih se goljufi po telefonu predstavljajo kot zaposleni OTP banke in stranke poskušajo prepričati v izvedbo določenih dejanj v digitalni banki, so sporočili iz OTP banke. Takšni klici vas pozivajo k deljenju zaslona in vpisu v digitalno banko, pri čemer lahko prevaranti prevzamejo tudi nadzor nad vašo napravo in jo samostojno upravljajo.

Bodite posebej previdni:

ne delite zaslona svojega telefona ali računalnika z neznanimi osebami,

ne nameščajte programov ali aplikacij za oddaljen dostop na zahtevo klicatelja,

ne klikajte na povezave, ki jih prejmete med telefonskim pogovorom,

ne potrjujte zahtevkov, plačil ali drugih dejanj v digitalni banki, če niste sami sprožili postopka,

ne posredujte svojih prijavnih podatkov, enkratnih gesel, PIN-ov ali drugih varnostnih podatkov.

Poudarjajo, da OTP banka od strank nikoli ne zahteva delitve zaslona mobilnega telefona ali računalnika, namestitve programske opreme za oddaljen dostop, niti ne usmerja strank na zunanje povezave za prijavo v digitalno banko. Prav tako vas banka ne bo prosila, da v digitalni banki potrjujete dejanja, ki jih niste sami zahtevali.

V primeru prejema sumljivega klica vam svetujejo, da klic prekinete. Če ste že izdali svoje podatke, nemudoma ukrepajte (zamenjajte geslo za digitalno banko, blokirajte kartico).

Če menite, da ste postali žrtev spletne prevare, banko nemudoma obvestite s klicem na telefonsko številko 080 17 70 ali pošljite e-pošto na info@otpbanka.si in dogodek prijavite pristojnim organom.

Lažni klici v imenu ZZZS

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) znova opozarja na telefonske klice, pri katerih se neznane osebe lažno predstavljajo za zaposlene na ZZZS in zavarovance zavajajo z neresničnimi informacijami.

Po zadnjih prijavah so klicatelji posameznikom grozili z dolgom, ki naj bi ga imeli do ZZZS, in celo napovedali osebni obisk na domu. Opozarjajo, da ZZZS zavarovancev ne kliče in ne organizira obiskov na domu. Gre za poskus zavajanja in možne zlorabe osebnih podatkov.

Če prejmete podoben klic, vas pozivajo, da ne posredujete osebnih ali zdravstvenih podatkov, ne dogovarjajte se za obisk, zabeležite številko klicatelja (če je vidna) in primer prijavite na policijo.

Če klicatelji poznajo osebne podatke zavarovanca (ime, datum rojstva, telefonsko številko), priporočamo tudi prijavo informacijskemu pooblaščencu (IP) zaradi suma nepooblaščene uporabe osebnih podatkov.

Pozivajo vas k previdnosti in neposredovanju osebnih informacij neznanim osebam.

Naložbene prevare

Večkrat na teden poročamo tudi o kriptogoljufih, ki jim uspe ukrasti visoke zneske. Na velenjskem in mozirskem območju so policisti denimo včeraj obravnavali spletni goljufiji. Neznanci so občanki prepričali, da sta jima zaradi pomoči pri poslovanju s kriptovalutami, omogočili oddaljen dostop do spletne banke in jima v nadaljevanju ukradli dobrih 10.000 evrov. 

Pri naložbenih prevarah gre pogosto za na videz dobičkonosne naložbene priložnosti, kot so delnice, obveznice, kriptovalute, žlahtne kovine, nepremičninske naložbe v tujini ali alternativni viri energije. Kaj lahko storite? Bodite sumničavi do ponudb, ki obljubljajo varne naložbe, zagotovljen donos ali velike dobičke, pravijo na policiji.

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Večini v javnem sektorju tretji dvig plač

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KOMENTARJI2

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Darko32
10. 07. 2026 10.23
Bodimo realni in pošteni. Povejmo na glas kdo in od kje grozi in izsiljuje ter izvaja kraje. Še bolj zanimivo bi bilo vedeti od kje jim podatki, da kličejo ciljne skupine. Namreč bilo bi zanimivo slišati kdo jim je dal številke. Namreč javna skrivnost je, da se posebni podatki preprodajajo in tukaj bi bilo potrebno blokirati vse, kateri zbirajo podatke iz naslova reklamiranja in potem te podatke zlorabljajo. Zato me nihče ne more prepričati v poštenje dela naših služb, katere imajo posamezniki dostop do teh podatkov. Najboljša je ta poteza, da se enostavno po določeni upri onemogoči dostop do vseh služb javne uprave v digitalni obliki.
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0 0
Fluxx
10. 07. 2026 10.15
Manjka še opozorilo za prevaro, ki se dogaja dnevno v parlamentu. Tam nam kradejo kar vsem na očem in to notarsko overjeno.
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+1
1 0
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