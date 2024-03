Vas mika pametna ura za pet evrov?

Spletna tržnica v kitajski lasti Temu je kmalu po nastanku konec leta 2022 prevzela internet in se pod imenom Temu Slovenija agresivno oglašuje na družbenih omrežjih tudi pri nas. Izdelki pa so neverjetno poceni. Zato ni nič nenavadnega, da spletno trgovanje globalno nenehno narašča in je bila leta 2023 vrednost spletne prodaje 5,4 milijarde evrov, največji trg pa Kitajska. In tudi v Sloveniji je kupovanje prek spleta v porastu.

Spletne trgovine uporabljajo vsa razpoložljiva orodja, da nas prepričajo v nakup. Najprej pritegnejo pozornost, nam zbudijo željo, da vsaj pogledamo ponudbo, pojasnjuje psiholog doktor Žan Lep. Z raznimi časovno omejenimi ponudbami v nas zbujajo občutek nujnosti, da si moramo to takoj zagotoviti. Prav tako ni rečeno, da so jih res prodali že 46 tisoč, kot na primer piše ob izdelku, ali da so ocene in komentarji pristni. Dosežejo pa učinek družbenega strinjanja, da gre za dober izdelek.

Cena je slovenskemu kupcu še vedno zelo pomembna, zlasti ko gre za stvari, za katere ne vemo, ali jih bomo uporabljali in koliko jih bomo uporabljali, pravi David Čreslovnik, in na to karto igrajo platforme, kot je Temu. A kljub ogromnemu trgu s tako nizkimi cenami ne more pokriti stroškov proizvodnje in brezplačnega pošiljanja.''Oni morajo služiti drugje, to je moje osebno mnenje, da služijo s podatki, ki jih zbirajo o svojih uporabnikih.'' Če je izdelek praktično zastonj, potem ste izdelek vi.

Lažne spletne trgovine

Če želimo biti trajnostni, moramo našo potrošnjo zmanjšati, opozarjajo v društvu za sonaraven razvoj Fokus. Če pa ocenimo, da nek izdelek resnično potrebujemo, se pa moramo vprašati, ali cena, ki jo za ta izdelek plačujemo, sploh lahko krije realne stroške proizvodnje. ''V ogromno primerih je odgovor ne in nizka cena je zagotovljena na račun ljudi in okolja. Če cena ne more kriti stroške pridelave, to pogosto lahko pomeni, da delavci in delavke niso prejeli niti minimalne plače, ali pa, da je izdelek bil narejen v pogojih modernega suženjstva."

In če so proizvodi zelo poceni in je trgovec iz države, ki ni pod evropsko ali slovensko zakonodajo, so lahko izdelki nevarni, materiali oporečni, pred tem pa nas ne more nihče zaščititi.