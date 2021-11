Vas moti zobni kamen, ki nenehno nastaja? Tukaj je opisano, kako se ga znebiti doma

Vsi sovražimo obisk zobozdravnika in bi ga najraje izpustili, če pa želimo zdrave zobe, to preprosto ni mogoče. Zobni kamen je namreč največji krivec za številne težave v ustni votlini - slab zadah, vnetja in krvavitve dlesni ter vlečenje dlesni, pojavi pa se zaradi zobnih oblog zaradi nezadostne higiene ustne votline.

Zobna obloga je mehka, brezbarvna plast, ki nastane na naših zobeh in vzdolž dlesni, sestavljena pa je iz bakterij. Po določenem času se strdi in se spremeni v zobni kamen, zato smo prisiljeni vsaj dvakrat letno iti k zobozdravniku na čiščenje. Na srečo obstaja izdelek, s katerim se lahko znebite zobnega kamna v lastni kopalnici in se tako izognete obiskom zobozdravnika.

Gre za Zeodent® prah za zobe in dlesni , s katerim se boste znebili nakopičenega zobnega kamna in preprečili nastajanje novega, zobje pa bodo gladki in sijoči, brez zobnih oblog.

Kako deluje?

Zobni prah Zeodent ® je izdelan iz vulkanskega minerala zeolita in je certificiran za zobno in oralno uporabo ter je namenjen popolni negi ustne votline. Ni abraziven, temveč alkalen in deluje po principu ionske izmenjave in nevtralizacije vrednosti pH na zobeh, zato bo ščetkanje razgradilo obstoječi zobni kamen in zobe hranilo z dragocenimi minerali, kot so kalcij, kalij in magnezij. To bo tudi zmanjšalo pogoje za karies na minimum.

Ta popolnoma naraven pripravek brez dodatka Fluora nima okusa in vonja, zato je primeren tudi za nočno uporabo na dlesni, ki na njih izjemno blagodejno deluje, zaradi česar so močnejši in bolj odporni. Lahko ga uporabljajo tudi otroci.