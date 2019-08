Vas motijo gubice? Povrnite svoji koži mladosten sijaj!

Ko se začnejo približevati trideseta, večina žensk opazi prve znake staranja kože. Panika? Seveda! Nekoč mladostna in čvrsta koža na obrazu je postala bolj ohlapna in kar naenkrat so se od nikoder prikradle nadležne gubice. Staranje je naraven proces, ki mu ni moč ubežati, lahko pa ga nekoliko upočasnimo in tokrat vam razkrivamo kako!

Kot prvo je treba vedeti, da gubice v zgodnjih tridesetih ali celo poznih dvajsetih niso vedno le posledica let, temveč lahko odražajo tudi način življenja. Nanje lahko vpliva stresen življenjski slog, ki ponavadi sovpada z nezdravim prehranjevanjem, pomanjkanjem gibanja in slabimi navadami, kot sta kajenje in pitje alkohola. Na vašo kožo pa vplivajo tudi onesnažen zrak, pretirano nastavljanje soncu in pa uporaba agresivnih izdelkov, ki puščajo sledi na koži. Kako preprečiti prehitro staranje kože na obrazu? Svetujemo vam, da naprej poskrbite za zdrav življenjski stil. Ta velika sprememba se ne bo odražala le na vaši koži, temveč boste hitro opazili tudi izboljšanje počutja.

Vsekakor vam priporočamo, da uživate nepredelano hrano, bela prazna živila, kot so rafinirani pekovski izdelki, pa popolnoma odstranite z jedilnika, saj ne prinašajo drugega kot odvečnih kilogramov. Poskrbite tudi za lepotni spanec, ki naj traja vsaj 8 ur, pred njim pa ne pozabite temeljito odstraniti ličila, ki mašijo pore in preprečujejo, da bi naša koža ponoči dihala. Ustrezna nega Zelo pomembno je tudi, da najdete kremo, ki zares ustreza vašemu tipu kože in jo tudi globinsko navlaži. Priporočamo uporabo kreme proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron, ki je namenjena vsem tipom kože, se hitro vpije, ne pušča mastnega občutka ter je tudi odlična podlaga za ličila. Kako deluje? Idealna kombinacija dragocene hialuronske kisline evropskega porekla in senzacionalne formule proti gubicam zavira prehitro staranje kože in jo globoko navlaži. Mikromolekulske mase aktivnih sestavin v kremi proti gubam 4D Hyaluron prodrejo v globlje plasti kože tako, da z biotskim delovanjem v medceličnih membranah zapolnijo kožne gube od znotraj navzven. S tem poskrbijo za naravni »botoks« učinek in mladosten videz kože. Krema 4D Hyaluron s preizkušenimi sestavinami spodbuja naravni proces obnavljanja povrhnjice, zaradi česar koža ob redni uporabi zasije v boljšem tonusu.

Zakajhialuronskakislina? Hialuronska kislina zaradi izjemne sposobnosti zadrževanja vode ta hip velja za eno najbolj priljubljenih sestavin v kozmetični industriji. Njeno delovanje spodbuja tudi sintezo kolagena in nekatere druge naravne kožne funkcije. Hialuronska kislina je ključna sestavina zdrave kože, s staranjem pa njena količina upada, kar rezultira v suhosti in neelastičnosti kože, občutku zategnjenosti ter pojavu gub in izraznih črt. Zakaj izbrati kremo s hialuronsko kislino? Slednja z vezavo vode zapolni prostore med celicami in tako poveča voluminoznost kože. Posledično kožo opazno napne in zmanjša hrapavost ter zapolni gube, ki so posledica kronološkega ali fotostaranja. Ob redni uporabi je koža bolj čvrsta in mladostna.

