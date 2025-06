Vaš prvi korak do jasnega vida: Zakaj je očesni pregled ključnega pomena

Očesne bolezni, kot so glavkom, degeneracija rumene pege in mrena, se pogosto razvijajo počasi in brez očitnih znakov. Zgodnje odkrivanje teh bolezni lahko prepreči resne zaplete in dolgoročno ohrani vaš vid.

Poleg tega lahko oftalmolog med pregledom odkrije tudi druge sistemske bolezni, kot sta visok krvni tlak in sladkorna bolezen – še preden se ti znaki pokažejo drugje v telesu.

