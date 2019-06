Vas zanima, kako se astronavti počutijo v vesolju?

V Znanstveno-raziskovalnem centru Koper bodo raziskovali vpliv breztežnosti na človeško telo. In ker je horizontalno ležanje standardiziran način simulacije breztežnosti, iščejo kandidate, ki bodo pripravljeni ležati 10 dni. Želijo namreč ugotoviti, kaj doživljajo astronavti med vesoljskim letom, ko morajo več dni mirovati. Raziskava bo potekala v Splošni bolnišnici Izola.

Ker človek vse pogosteje potuje v vesolje, se temu prilagajajo tudi znanstveniki. Izvajajo nove raziskave in preučujejo mehanizme sprememb organizma človeka ob bivanju v vesolju. Slovenski strokovnjaki z Inštituta za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper bodo skupaj s 15 italijanskimi institucijami od 10. do 28. julija raziskovali, kako se človeško telo odziva na breztežno vesolje. Zato iščejo kandidate, ki bodo pripravljeni sodelovati v študiji, piše na spletni strani Znastveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper:"Italijanska vesoljska agencija je sprejela odločitev, da financira novo raziskavo, v kateri bomo 10 mladih zdravih moških (od 18 do 30 let) izpostavili 10-dnevnemu ležanju."

ZRS išče 10 prostovoljcev za sodelovanje v raziskavi. FOTO: Znastveno-raziskovalno središče Koper

Italijanska vesoljska agencija je sicer objavila splošen razpis, da je pripravljena financirati nove raziskave o vesolju, povezane z zdravjem. ZRS se je povezal v partnerstvo s še 15 italijanskimi institucijami in skupaj so prijavili projekt. "Skušali bomo ugotoviti, kateri so zgodnji mehanizmi propadanja človeškega telesa ob vesoljskem letu," je pojasnil Boštjan Šimuničiz ZRS. Raziskava ne bo temeljila na iskanju končnih rezultatov, torej koliko mišične mase izgubi človek, kakšni sta kostna gostota in srčna funkcionalnost med vesoljskim letom, ampak jih bodo zanimali fiziološki procesi ob pričetku vesoljskega leta."Spremljali bomo molekularne spremembe, hormone, biokemične parametre telesa, presnovo, celično komunikacijo … Na primer, zanimalo nas bo, kako človek pravzaprav prične izgubljati mišično maso. Dognanje bo pomagalo, da bomo morda na koncu to lahko preprečili," je primer smisla raziskave navedel Šimunič. Italijanska vesoljska agencija je po besedah Šimuniča poleg našega projekta izbrala še štiri, in sicer aktivacijo sirtuina za hitrejšo povrnitev mišične mase, multidisciplinarni pristop zdravljenja v vesolju, razvoj diagnostičnih metod za skeletni in mišični sistem v vesolju ter preslikavo znanj in metod z zemeljske na vesoljsko medicino.

Ena od meritev bo tudi obremenitveni test na sobnem kolesu. FOTO: Znastveno-raziskovalno središče Koper

Prostovoljcem bodo pred, med in po ležanju izmerilizdravstveneparametre Večinoma bodo popolnoma neinvazivni – razen odvzema krvi in mišičnih vzorcev – za kar bodo poskrbeli ustrezno usposobljena ekipa raziskovalcev ter medicinsko osebje v bolnišnici, zatrjujejo na spletni strani ZRS:"Meritve bodo obsegale običajne obremenitvene teste (na sobnem kolesu, skoke, iztegovanje kolena …), merjenje mišične aktivacije (električna stimulacije s posamičnimi impulzi) ter medicinsko slikanje telesa ali delov telesa (ultrazvok, MRI)." Kako bo potekala raziskava? Preiskovanci bodo nameščeni v bolnišnične sobe. Imeli bodo 24-urni zdravstveni nadzor, internet, zagotovljeno ustrezno higieno, prehrano, pasivno razgibavanje in obiske. Preiskave bodo potekale v parih – dva preiskovanca na dan. Po namestitvi v izolski bolnišnici bodo pred začetkom ležanjem sledile 2-dnevne meritve. "Četrti dan se bodo ulegli v posteljo za 10 dni, kjer bodo vse aktivnosti (higiena, hranjenje, telesne potrebe, raziskave) izvedene leže. Po koncu ležanja bodo ponovno sledili 2-dnevni testi," pojasnjujejo na spletni strani ZRS. Skupno bivanje v bolnišnici bo torej za vsakega preiskovanca trajalo 15 dni. Hrana in pijača bosta odmerjeni glede na posameznikove potrebe.

Kaj se dogaja z mišicami, ko človek dlje časa miruje? FOTO: Znastveno-raziskovalno središče Koper

Prijavi bosta sledila intervju in zdravniški pregled, kjer bodo kandidati o poteku raziskave izvedeli vse podrobnosti. Če bodo še vedno pripravljeni sodelovati pri študiji in bodo uspešno prestali zdravniški pregled, bodo lahko vključeni v raziskavo. "Nagrado za sodelovanje v raziskavi bomo izvedli na podlagi predhodno sklenjene pogodbe po zaključku raziskave v znesku 800 evrov neto," obljubljajo na ZRS. Tovrstne raziskave so sicer pogoste, saj so jih samo na Inštitutu za kineziološke raziskave izvedli že pet, in sicer na 63 preiskovancih. Ležali so od 14 pa do kar 35 dni, še piše ZRS na svoji spletni strani.

Preiskovanci bodo lahko imeli tudi obiske. FOTO: Znastveno-raziskovalno središče Koper