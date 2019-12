Vas zanima zvezdniška skrivnost popolnih trepalnic?

Naše znane lepotice so odkrile veliko boljšo alternativo za lepe in dolge trepalnice. Gre za serum za rast trepalnic, s katerim naravno poskrbijo za podaljšanje in volumen trepalnic, hkrati pa ohranjajo njihovo kakovost.

Umetne trepalnice so vse manj priljubljene, saj povzročajo veliko nezaželenih stranskih učinkov. Največja težava je, da sčasoma poškodujejo naravne trepalnice in celo povzročijo njihovo izpadanje. Obenem pa še dražijo oči. Velika tegoba je tudi odstranjevanje umetnih trepalnic, saj je izredno težko lepo odstraniti vse skupaj. Posledica so rdeče oči in neestetski videz.

Iris Mulej, manekenka

''Serum ne draži oči, je zelo priročen in po rednem nanašanju zjutraj in zvečer, sem kmalu opazila razliko. Škoda, da ga nisem odkrila že prej. Koliko denarja in časa bi prihranila na make-upu. Zdaj sem lahko na revijah in dogodkih brez umetnih trepalnic, saj so se mi že po enem mesecu uporabe Lux-Factor seruma, trepalnice čisto obnovile. Bolj goste in daljše so ter močne, kot bi bile umetne ... Serum povsod nosim s seboj.''

Natalija Verboten, pevka

"Hvala, Lux-Factor Slovenija za odličen Eyelash serum za rast trepalnic. Že nekaj let sem več kot zadovoljna uporabnica in ga toplo priporočam vsem, ki si želite daljših in močnejših naravnih trepalnic!"