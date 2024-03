Sončna elektrarna se še vedno izplača

Zavedanje o nujnosti trajnostne in zelene prihodnosti raste, prav tako pa se krepi vloga vsakega posameznika pri aktivnem sodelovanju v tem procesu. S svojimi dejanji in načinom življenja vplivamo na prihodnost našega planeta. Na nas pa je, da se odločimo, v kakšen svetu si želimo živeti in začnemo tak svet ustvarjati že danes. Vsak lahko prispeva k trajnostni prihodnosti.

Zeleno prihodnost sooblikujemo na različne načine, izjemen doprinos pa lahko naredimo s pridobivanjem električne energije iz obnovljivih virov, pri čemer sončna energija zaseda vodilno vlogo. Priljubljenost sončnih elektrarn je vsak dan večja, svojo vlogo pa upravičujejo s finančnimi prihranki in zmanjševanjem ogljičnega odtisa, ki ju omogočajo svojim lastnikom.

Samooskrba z elektriko iz sončne elektrarne je do nedavnega omogočala izrazite finančne prihranke, ki so bili posledica letnega obračunavanja prejete in oddane energije po shemi NET metering. Za nove lastnike sončnih elektrarn, zgrajenih po uvedbi nove sheme, pa obračunavanje energije poteka na mesečni ravni, kar postavlja finančno donosnost naložbe pod vprašaj.

GEN-I ustvarja novo dobo samooskrbe

V podjetju GEN-I so pripravljeni na nove izzive in si želijo svojim strankam omogočiti, da iz svojih sončnih elektrarn še naprej iztržijo največ. Zanje so razvili nov poslovni model, ki omogoča odkup presežne energije, ki jo proizvede sončna elektrarna. Za viške električne energije bodo odjemalci pri podjetju GEN-I prejeli dobropis na mesečnih položnicah. Presežna električna energija, ki jo bo sončna elektrarna proizvedla v času večje osončenosti, bo tako prispevala k prihrankom v času, ko bo proizvodnja elektrike nižja. S pametnim upravljanjem presežne energije iz sončnih elektrarn lahko zagotovimo trajnostno in stabilno oskrbo ter se tako približamo prihodnosti, ki temelji na čisti energiji.

Nov način meritev, ki temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, omogoča natančnejše in pravičnejše meritve, hkrati pa posamezniku omogoča, da postane aktiven odjemalec in svojo porabo sproti prilagaja proizvodnji električne energije iz sončne elektrarne. Na ta način prispeva k učinkoviti rabi energije, ustvarja prihranke in tako postane aktivni udeleženec v trajnostnem gospodarstvu.