Vaša priložnost za boljšo plačo prihaja 22. oktobra

Največji vseslovenski karierni sejem MojeDelo.com prinaša edinstveno priložnost za razgovore za delo, boljšo zaposlitev in nova karierna znanja; tokrat bo prvič na spletu.

Vzemite si minuto za boljšo prihodnost in motivacijo Ob odličnih delodajalcih, ki bodo iskali kadre po vsej Sloveniji, bo 18. karierni sejem MojeDelo.com 22. oktobra ponudil več kot 30 brezplačnih izobraževanj, delavnic in predavanj vrhunskih strokovnjakov, pa tudi znanih obrazov, kot so Bine Volčič, Boštjan Nachbar, Boštjan Romih, Alenka Košir in Cool Fotr. Ti bodo obiskovalcem sejma pripovedovali o svojih izkušnjah in skrivnostih kariernega uspeha.

icon-expand 18. karierni sejem MojeDelo.com bo ponudil več kot 30 brezplačnih predavanj in delavnic. FOTO: Arhiv ponudnika

Organizatorji sejma so poskrbeli za futuristične virtualne dvorane, ki vam bodo dale občutek, kot da ste resnično tam. Prijavite se s svojim življenjepisom, udobno se namestite pred računalnik in sprehodite z miško po sejmu. Pobrskajte po bogatem programu predavanj in delavnic ter se prijavite na razgovore za delo. Ker so časi negotovi, je zdaj najbolj pravi trenutek, da si zagotovite boljšo prihodnost. »Ne glede na to, ali boste imeli časa le uro ali ves dan, zagotovo boste z udeležbo naredili korak naprej. Letošnja spletna oblika največjega kariernega sejma omogoča varen dostop do res odličnih brezplačnih vsebin in delodajalcev po vsej Sloveniji,« so povedali pri MojeDelo.com. Opraviti bo mogoče tudi brezplačno osebno karierno svetovanje kadrovskih specialistov MojeDelo.com in Zavoda RS za zaposlovanje, izboljšati življenjepis in opraviti brezplačno psihološko testiranje, ki ga uporablja vse več podjetij pri iskanju novih kadrov.

Umetna inteligenca in digitalni odtis v času koronavirusa Strokovna predavanja se bodo dotaknila pomembnih tem, kot so digitalni odtis v času koronavirusa, umetna inteligenca 4.0, poklici prihodnosti ter miti in resnica o tehnologiji blockchain. Skrivnosti kariernega uspeha bodo razkrili tudi znani obrazi, med njimi Bine Volčič, Boštjan Nachbar, Filip Pesek, Sašo Kronegger, Žiga Peljko, Alenka Košir, Cool Fotr, Boštjan Romih, in številni drugi. Mladim bo na voljo delavnica za iskanje prvega dela, odlično digitalno predstavitev, organiziran pa bo tudi hekaton za študente in dijake z nagrado 1500 evrov. Bogate nagrade za najbolj aktivne Pripravili so tudi nagradne aktivnosti. Več kot se boste udejstvovali, večjo možnost boste imeli, da osvojite telefon Samsung S20 podjetja Telemach, Mercator vrednostne kartice, več kot 300 TOP izobraževanj in številne druge nagrade. Prijavite se lahko tudi na štiri nagradne hekatone z denarnim skladom v skupni vrednosti 9.000 evrov neto.

icon-expand Opravili boste lahko tudi brezplačno psihometrično testiranje. FOTO: Arhiv ponudnika