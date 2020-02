Vaša tetovaža bo brez ustrezne zaščite hitro zbledela

Tetoviranje je postopek , ki korenito poseže v vašo telo, natančneje kožo. Takoj po tetoviranju so tetovirani predeli kože suhi in srbeči, občutek pa je podoben sončnim opeklinam. To je povsem normalna in pričakovana faza zdravljenja in celjenja ranjene povrhnjice, a vseeno moramo poskrbeti za varno in učinkovito nego. Le tako se lahko koža pravilno zaceli, tetovaži pa s tem zagotovimo, da ne bo zbledela.

Navadne kreme niso primerne za nego tetovaž

Postopek tetoviranja se ne konča, ko zapustite salon. Potrebujete ustrezno mazilo, ki ne sme vsebovati nepotrebnih sestavin, ki še dodatno obremenijo predel kože, ki je pod stresom. Navadne vlažilne kreme lahko vsebujejo dišave, ki dodatno dražijo kožo in lahko povzročijo alergijske reakcije. Zato bodite pri izbiri kreme oziroma mazila previdni. Najprimerneje je, da izberete specializirano mazilo za tetovaže. Priporočamo mazilo za nego tetovaže Tatoo Nano Shock, ki je edinstvena kombinacija klinično testiranih učinkovin in zagotavlja: bolj žive barve in sijoč videz tetovaž, tako novejših kot starejših; optimalen vlažilen in pomirjujoč učinek; visok zaščitni faktor pred UVA/UVB žarki, ki varuje kožo pred gubanjem in drugimi znaki poškodb in staranja.

Kaj je TATTOO NANO SHOCK?

Gre za profesionalno negovalno mazilo in prvi izdelek s patentirano formulo, razvito izključno za nežno, varno in hranilno nego predelov s tetovažami. Sinergično delovanje visokokakovostnih sestavin zaščiti občutljivo in ranljivo področje kože ter skrbi za čiste linije in jasne barve. Vsebuje karitejevo maslo, kakavovo maslo in mandljevo olje, ki kožo nežno negujejo in nahranijo, preprečujejo izsušitev ter zmanjšujejo občutek razdraženosti.

Kako uporabljati TATTOO NANO SHOCK?