Vaša tetovaža lahko zelo hitro zbledi

Ker poletje že trka na vrata, si lahko sedaj po ugodni ceni privoščite antibakterijsko profesionalno mazilo za nego svojih tetovaž, ki bo preprečilo bledenje in ohranilo čiste linije. Vsaka tetovaža ima za posameznika poseben pomen in je na začetku, če gre seveda vse po sreči, lepa in sijoča. A ob neustrezni negi počasi začenja bledeti in po nekaj letih je videti vse prej kot takšna, kot bi si želeli. Jasne linije postanejo zabrisane , barve manj poudarjene, koža pa bolj suha in zgubana. Da se kaj takega ne bi zgodilo in bi tetovaža vedno ostala sijoča in lepo poudarjena, je treba predel s tetovirano kožo pravilno negovati. Kako? Priporočamo uporabo mazila za nego tetovaž Tattoo Nano Shock, ki tetovirano kožo optimalno vlaži in preprečuje izsušitev, odstrani odmrle kožne celice, kožo ščiti pred škodljivimi sončnimi žarki in deluje antibakterijsko ter protivnetno.

Zakaj navadne kreme niso primerne za nego tetovaž? Mazilo za nego po tetoviranju mora kožo varovati in zdraviti – ne sme vsebovati nepotrebnih sestavin, ki še dodatno obremenijo predel kože , ki je pod stresom. Navadne vlažilne kreme lahko vsebujejo dišave, ki dodatno dražijo kožo in lahko povzročijo alergijske reakcije. Edinstvena kombinacija klinično testiranih učinkovin v mazilu za nego tetovaž Tattoo Nano Shock pa zanesljivo zagotavlja bolj žive barve in sijoč videz tetovaž, tako novih kot starejših, optimalen vlažilen in pomirjujoč učinek, visok zaščitni faktor pred UVA/UVB žarki , ki varuje kožo pred gubanjem in drugimi znaki poškodb ter staranja.

Zakaj Tattoo Nano Shock? Lux-Factorjevo profesionalno mazilo za nego tetovaž Tattoo Nano Shock odlikuje povsem nova patentirana formula za izdatno nego vseh tipov tetovirane kože. Sinergično delovanje visokokakovostnih sestavin zaščiti občutljivo in ranljivo področje kože ter skrbi za čiste linije in jasne barve. Revolucionaren antioksidant polidatin omogoča optimalno nego razdražene kože, saj uničuje proste radikale in deluje protivnetno. Poleg tega je odličen pri preprečevanju zgubanega in povešenega kožnega tkiva.

Pomembne sestavine v vašem mazilu Dodatek vitamina E zagotavlja hranilno in nežno nego, ki kožo varuje pred staranjem in poškodbami zaradi prostih radikalov . Karitejevo maslo regenerira kožne celice in deluje antibakterijsko ter tako preprečuje razvoj infekcij. Kožo mehča, vlaži in preprečuje izsušitev. Kakavovo maslo odlično vlaži in blaži vnetne reakcije ter varuje kožo pred zunanjimi vplivi. Blagodejno vpliva na nastanek kolagena in elastina, kar dobrodejno vpliva na celjenje kožnih celic. Mandljevo olje ima visoko vsebnost vitaminov A, B1, B2, B6, ki pomirjajo kožo in blažijo vnetja, zmanjšujejo občutek razdraženosti in pospešujejo obnavljanje izsušene kože.

