Vaše misli so magnet – kaj trenutno privlačijo?

Negativne misli negativno vplivajo na vašo manifestacijo. Sprožajo negativne občutke in negativni občutki pomenijo negativno vibracijo. V negativni vibraciji največkrat sprejemate slabe odločitve, vizualizirate neželene dogodke in v svoje življenje privlačite večino tega, kar si ne želite. Če ste v negativne občutke ujeti več časa, lahko to negativno vpliva tudi na vaše zdravje. Wayne Dyer je nekoč dejal, da v svoje življenje ne privlačite tega, kar želite, temveč to, kar ste. Z negativno vibracijo boste okrog sebe privlačili negativne ljudi in negativne dogodke, kajti zakon privlačnosti deluje tako ali drugače. Privlačite, kar ste.

Manifestacija z omejujočimi prepričanji je podobna vožnji z avtomobilom, pri kateri večji del časa pritiskamo na plin in zavoro hkrati. Tudi če si želimo naprej, se avto ne premakne ali pa je takšna vožnja neudobna, predvsem pa prepočasna. Večina ljudi v svojem življenju ne manifestira, kar si želijo, ker imajo t. i. mentalne zavore, imajo številna omejujoča prepričanja predvsem na področju, kjer si najbolj želijo spremembe. To so omejujoča prepričanja o sebi, o drugih, o svetu, o tem, kaj je mogoče, in o tem, kaj ni mogoče itd. Vsa ta prepričanja že takoj na začetku zavržejo pozitivne misli in cilje ter jih ovijejo z negativno energijo.

Kako torej deluje zakon privlačnosti? Vsak dan imate v povprečju 60.000 misli. Večji del teh misli je nezaveden, avtomatičen. Kar ste mislili včeraj, bo tudi danes večji del vaših misli. Kar mislite danes, bo zelo verjetno del vaših misli spet jutri. Če želite drastično in trajno spremeniti svojo realnost, enako drastično in trajno spremenite svoje misli. Pri tem vztrajajte toliko časa, dokler se manifestacija dejansko ne zgodi. Vaša pravica in tudi vaša dolžnost je, da uporabite zakon privlačnosti, da uporabite moč svojih mislih načrtno, vam in ljudem okoli vas v korist.

Sposobnost vizualiziranja

Če bi radi začeli spreminjati svojo vibracijo in uporabiti zakon privlačnosti zato, da privlačite pozitivne ljudi in dogodke v svoje življenje, se najprej naučite pravilno vizualizirati. Veliko ljudi žal dojema vizualizacijo kot eno- ali dvodimenzionalno aktivnost, vendar je najbolj mogočna in učinkovita vizualizacija tista, ki vključuje vseh pet dimenzij oziroma čutil: slike, zvoke, občutke, vonjave in okuse. Na začetku je usmerjanje pozornosti na vizualizacijo lahko še posebej zahtevno, ker se misli nenehno spreminjajo in prepletajo. Vadite vsaj 68 sekund čiste in jasne vizualizacije, ki naj vključuje vseh pet omenjenih dimenzij, tako da si predstavljate, kaj vidite, kaj slišite, kaj čutite, kaj vonjate in kaj okušate.

Akcija v pozitivni vibraciji

Veliko ljudi, ki zavestno prakticira zakon privlačnosti, zgolj vizualizira in največkrat izpušča zelo pomemben korak, to je akcija. Včasih je dovolj, da vizualizirate, da ste v pozitivni vibraciji, vendar je največkrat ključen korak do želenega rezultata prav akcija. Ne kakršnakoli akcija, temveč akcija v pozitivni vibraciji. Akcija v negativni vibraciji je velikokrat korak proč od cilja, ki si ga želite. Najprej spremenite svoje misli, potem bodo misli vplivale na vaše občutke, na vašo vibracijo, na energijo, ki jo oddajate, in šele takrat boste pripravljeni, da greste z vso energijo, z vso strastjo, z vso pozitivnostjo v akcijo ter postanete mojstri manifestacije.

Kdo je mojster manifestacije?

Mojster oziroma mojstrica manifestacije je nekdo, ki hitro, enostavno, na videz brez kakšnega posebnega truda manifestira v svoje življenje to, kar si želi. Zagotovo so okrog vas ljudje, ki so odlični v manifestaciji denarja, kariere, zdravja, partnerskega odnosa itd. Vprašajte jih, kaj je skrivnost njihove manifestacije. Mojstrstva manifestacije se lahko naučite tudi vi. Nekdo, ki je danes mojster manifestacije, nekoč tega ni znal in se je naučil, kako lahko manifestira denar, kariero in ostale cilje v svojem življenju, kar pomeni, da se lahko to naučite tudi vi, tudi vi lahko postanete mojstri manifestacije.

Kako postati mojster/mojstrica manifestacije?

Če bi se radi naučili praktičnih in konkretnih tehnik manifestacije, če bi radi spoznali, kaj morda delate narobe, da zakon privlačnosti deluje v nasprotno smer, se prijavite nabrezplačen webinar 5 skrivnosti mojstrov manifestacije, na katerem vam bo dr. Aleksander Šinigoj predstavil konkretne, praktične tehnike za hitrejšo in lažjo manifestacijo, ki jih lahko takoj uporabite v praksi. Na webinar se lahko brezplačno prijavite TUKAJ.

O predavatelju:

Dr. Aleksander Šinigoj je predavatelj in strokovnjak za osebnostno in poslovno rast. Je avtor 8 knjig, predaval je v 22 državah na 4 kontinentih. Na brezplačen webinar dr. Aleksandra Šinigoja se lahko prijavite na tej povezavi.





Naročnik oglasa je Zema d.o.o.