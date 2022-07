Vaše pomivalno korito ne bo več problem zahvaljujoč temu podaljšku za pipo, ki vaši standardni pipi doda 20 cm

Če tudi vi za svojo družino kuhate vsak dan, ste že občutili bolečine po izpiranju zajetnih loncev, ki jih je treba temeljito očistiti in to samo zaradi fiksne pipe, zaradi katere predolgo stojite v nenaravnem položaju in zato obremenjujete hrbtne mišice.

Za olajšanje opravil, ki zahtevajo tekočo vodo, se uporabljajo različni dodatki za pipe – a eden izmed njih se je izkazal za najbolj učinkovitega. To je razširitev Tubbix, ki ima več prednosti: pri pranju se ni treba upogibati lahko ga upogneš pod kotom, ki ti ustreza nastaviš ga v samo nekaj minutah prihrani vodo z močnejšim potiskom

z njim končaš čiščenje dvakrat hitreje S podaljškom za pipo Tubbix zmanjšajte račune za vodo

Podaljšajte katero koli vrsto pipe Nobena pipa v hiši ni nastavljena na enako višino. Poleg tega nam zaradi različnih dimenzij kuhinjskih in kopalniških elementov niso nikoli na dosegu roke in otroci do njih sploh ne morejo pristopiti. Prilagodljiv pripomoček podaljša katero koli vrsto pipe za 20 cm in z njim postane vsak vodni vir lahko dostopen. Tubbix je podaljšek, ki ga je mogoče namestiti na katero koli vrsto pipe - v kuhinji, kopalnici, dvorišču, garaži in pomožnih objektih. Šele ko boste nastavek namestili na pipo, boste razumeli s koliko truda ste prej pomiti tudi najmanjšo količino umazane posode.

Nastavite ga pod katerim koli kotom Vsakič, ko si umijemo roke ali zobe, se milo obdrži na keramičnih površinah in za seboj pusti grde usedline in madeže ter pogosto tudi plesen. Majhne fiksne pipe v kopalnici otežujejo splakovanje umivalnika, ki ga čez dan uporabljamo neštetokrat. Zahvaljujoč prilagodljivemu dizajnu in močni plastiki lahko podaljšek upognete pod katerim koli kotom in ga usmerite proti najtežje dostopnim delom umivalnika. S silo pritiska bo voda odplaknila vse ostanke mila, namesto da jih brišete z gobicami, na katerih živi milijoni bakterij in si tako znova umažete roke. Nastavite ga sami v 5 minutah Prednost Tubbixa je, da vse nedostopne vodne vire spremeni v cenovno dostopno pipo v samo 5 minutah. Tubbix boste namestili brez pomoči vodovodarja in dodatnega orodja, saj je priložen navoj za dovod vode. Ko ga želite očistiti, ga preprosto odstranite s pipe in ga nato brez težav znova namestite. Higiena v vašem bivalnem prostoru bo odslej vedno na najvišji ravni. Zmanjšajte svoj račun za vodo Pipe, ki škropijo vodo na vse strani umivalnika, povzročajo latentno zapravljanje mesečnega proračuna. Čeprav se zdi, da so to zanemarljive količine, bi bili presenečeni, koliko vode dobesedno zlivamo, kar ustvarja nevidne stroške. Mrežica in cev podaljška pipe Tubbix sta zasnovana tako, da ustvarita močnejši curek z manj tekočine, brez brizganja. Tako boste porabili veliko manj vode kot prej in vse bo očiščeno veliko bolj temeljito. Vsako pranje končajte dvakrat hitreje Ko bo prišel čas za kopanje svojega ljubljenčka, se ne boste več trudili z dolgotrajnim izpiranjem mila iz debelih plasti krzna. Poenostavite to rutino z uporabo podaljška. Postavite ga lahko na pipo na dvorišču ali v kopalnici, nestrpnega kuštravca pa z direktnim curkom sperete dvakrat hitreje – za to vam bo zelo hvaležen. Izboljšano in varno spletno nakupovanje - samo na Flamingoshop strani poiščite Tubbix - podaljšek pipe in pridobite neverjetne popuste! Za popolno zvestobo svojim strankam trgovina Flamingoshop ponuja vračilo denarja, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Če torej iz kakršnegakoli razloga želite izdelek vrniti, lahko to storite in denar boste dobili nazaj.