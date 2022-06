Vasilka Sancin le kandidira v Odboru ZN za človekove pravice

Sancinova je bila v omenjeni odbor izvoljena leta 2018 za mandat v obdobju 2019 do 2023, od leta 2021 pa je njegova podpredsednica. Mandat ji poteče konec leta in se je pravočasno odločila za ponovno kandidaturo, vendar prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše njene kandidature ni podprla.

Ministrstvo za pravosodje je namesto tega 23. februarja objavilo javni razpis za zbiranje kandidatur, na katerega se je prijavila le Sancinova. Njena kandidatura je nato obtičala v vladni proceduri, vlada pa ni nikoli pojasnila, zakaj postopka ni dokončala. Je pa nato njeno kandidaturo že na prvi seji 1. junija potrdila nova vlada pod vodstvom Roberta Goloba.

Odbor za človekove pravice sestavlja 18 neodvisnih strokovnjakov, ki morajo biti osebe visokega moralnega značaja in priznani strokovnjaki na področju človekovih pravic. Najbolje je tudi, če imajo vsaj nekaj pravnih izkušenj.

Mandat traja štiri leta, na vsake dve leti pa se izvoli devet članov odbora. Kandidate morajo predlagati države članice ZN, vendar pa so potem člani odbora pri svojem delu neodvisni. Če jih države ponovno nominirajo, so člani lahko ponovno izvoljeni.

Volitve za devet članov odbora z mandatom od 1. januarja 2023 naprej bodo potekale na sedežu ZN v New Yorku v petek 17. junija. Kandidat je izvoljen, če dobi podporo dveh tretjin 173 držav članic Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, kar je 115 držav.

Rok za oddajo kandidatur je bil sicer 6. april 2022, kot zadnja in po izteku roka pa je kandidaturo za Sancinovo vložila tudi Slovenija. Njena kandidatura je tako šele 17. po vrsti in čeprav gre za možnost ponovne izvolitve, zaradi tega ni veliko možnosti za uspeh.

Druge države so namreč že dobro izkoristile čas za lobiranje in trgovanje z glasovi, pri čemer je Sloveniji, ki je pred pred petkovimi volitvami za triletni mandat v Ekonomskem in socialnem svetu ZN (Ecosoc) in sredi najpomembnejše kandidature za članstvo v Varnostnem svetu 2024-2025, zmanjkalo časa za oboje.

Da je možno, da država nominacijo svojega kandidata predstavi do volitev, je aprila pojasnila tudi Sancinova. "A to ne deluje resno, če gre za kandidata, pri katerem gre za ponovno izvolitev," je takrat še dejala.