Vaška straža vsakodnevno pregleduje obmejno območje

V Beli krajini se nekateri združujejo v tako imenovane vaške straže. Vsak dan gre na teren skupina do desetih ljudi, ki pregleduje obmejno območje in državo opozarjajo tudi na pomanjkljivosti tehničnih ovir, kot so odklenjena vrata. Nekateri na dan prehodijo tudi do 50 kilometrov. Policija pravi, da ima stvari pod nadzorom, da je policija kos situaciji pa pravi tudi metliški župan Darko Zevnik.