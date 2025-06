Vasle obsojen zaradi žaljivega tvita o Niki Kovač, sodbe ne komentira

Sodišče je razsodilo, da je Vinko Vasle kaznivo dejanje zagrešil leta 2022 z objavo na omrežju X, v kateri je o Niki Kovač zapisal: "Kaj ti je deklica, da si tolk f******? Nič mi ni, sam tableta mi včas' popusti".

Kot so pojasnili na Inštitutu 8. marec, se je Nika Kovač za tožbo odločila, ker je bila v času napadov mlado dekle, v svojih dvajsetih. Žaljivi zapisi, kot je bil Vasletov, so nanjo zelo slabo vplivali, posledice spletnih zapisov pa je občutila tudi na ulici, v fizičnih in verbalnih napadih, ki so sledili, so še dodali.