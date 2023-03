Vasle: Slovenski bančni sistem ostaja robusten

"Nadaljnji koraki bodo odvisni od takratnih aktualnih razmer, zlasti od ekonomskih in finančnih podatkov, gibanja osnovne inflacije in učinkovanja naših ukrepov. Posebej pozorno spremljamo povečano negotovost na mednarodnih finančnih trgih, pri čemer bančni sistem v evrskem območju in tudi v Sloveniji ostaja robusten," je izpostavil.

Svet ECB prav tako natančno spremlja trenutne tržne napetosti in se je pripravljen primerno odzvati za ohranitev cenovne in finančne stabilnosti v evrskem območju. Odločitev temelji na trenutnih podatkih o še vedno visoki osnovni inflaciji in novih napovedih, ki kažejo, da bo inflacija ostala povišana tudi v letošnjem in prihodnjem letu, je navedel guverner.

V četrtek obravnavane gospodarske napovedi za evrsko območje namreč kažejo, da bo letošnja enoodstotna gospodarska rast višja od predhodnih pričakovanj, v letih 2024 in 2025 pa se bo rast bruto domačega proizvoda skladno z normalizacijo trenutnih omejitvenih dejavnikov okrepila na 1,6 odstotka.

Inflacija se bo letos zaradi ugodnega vpliva nižjih cen energentov upočasnila hitreje od predhodnih pričakovanj in bo v letnem povprečju 5,3-odstotna. V letih 2024 in 2025 ob normalizaciji stroškovnih pritiskov in dezinflacijskih učinkih ostrejše denarne politike pričakujejo nadaljnje upočasnjevanje rasti cen. Inflacija bo po napovedih v 2024 2,9-odstotna, v 2025 pa 2,1-odstotna.

"V napovedih so upoštevani že vidni in tudi pričakovani učinki ukrepov denarne politike. Dvigi ključnih obrestnih mer se namreč odražajo v stroških zadolževanja zasebnega nefinančnega sektorja. Obrestne mere za nova posojila so se tako po celotnem evrskem območju že prilagodile novim ključnim obrestnim meram in so se v primeru posojil nefinančnim družbam tekom normalizacije denarne politike dvignile za 300 bazičnih točk," je zapisal Vasle.

Nasprotno se odločitve v okviru denarne politike zaradi visoke likvidnosti bank in visoke baze vlog po njegovih besedah v manjši meri odražajo na obrestni meri za depozite, posebej v Sloveniji.

Vasle: V BS smo na tveganja dobro pripravljeni

Na razmere na finančnih trgih je v zadnjem tednu močno vplivala globalno povečana negotovost in nenaklonjenost tveganjem, ki izvira iz dogajanja v ameriškem in tudi švicarskem bančnem sektorju, je izpostavil guverner.

"V luči velikih negotovosti na finančnih trgih v zadnjih dneh, predvsem v ZDA in Švici, poudarjamo, da smo se v Banki Slovenije na tovrstna tveganja ustrezno pripravili. V zadnjem letu smo med drugim povečali zahteve po kapitalu, ki ga morajo zagotavljati banke, ki delujejo v Sloveniji," je dodal.