Vasle: Slovenci kredite najemajo za stvari, ki si jih ne morejo privoščiti

Banka Slovenije bo s 1. novembrom precej zaostrila pogoje, pod katerimi lahko banke podeljujejo potrošniške kredite. Ta pravila bodo po ocenah kreditno onesposobila več kot 300.000 ljudi. Od tega približno 115.000 delovno aktivnih, ki prejemajo neto plačo do 928 evrov in preživljajo enega otroka.

''Najlažje je omejiti dostop do kreditov in se izgovarjati na finančno stabilnost. Gre za pretirano omejevalno naravo enostranskega ukrepa, brez strokovne razprave in brez iskanja prave rešitve. Tu se vidi, da zaposleni na Banki Slovenije nimajo stika z realnostjo in z ljudmi.''

Kot je povedal Vasle, je ena ključnih nalog Banke Slovenije, da skrbi za finančno stabilnost v državi. V okviru finančne stabilnosti spremljajo, kaj se dogaja v bankah, kaj se dogaja z vlogami in kaj se dogaja s krediti in posojili. Na drugi strani pa spremljajo tudi, kaj se dogaja s subjekti, ki kredite najemajo.

"Že nekaj let z bankami vodimo dialog in ugotavljamo, da prihaja do kreditiranja, ki je prekomerno," je dejal Vasle. Prekomerno tako z višine zneskov, ki jih posamezniki lahko dobijo, in pa tudi prekomerno v smislu dolgoročnosti odplačila. "Zaznali smo potrošniška posojila, katerih vrednost presega 15.000 evrov, rok odplačila pa krepko presega 10 let."

Zato so se v Banki Slovenije že leta 2016 odločili, da začnejo opozarjati na to anomalijo, ki nas lahko privede v težave.

Voditelj Jani Muhič je nato Vasleta opozoril na dejstvo, da bodo z zaostrovanjem pogojev marsikomu otežili življenje v smislu zagotavljanja osnovnega bivališča. Vasle problem vidi v tem, da v Sloveniji živi precejšen delež prebivalstva, ki si določenih dobrin ne more privoščiti. Ne morejo si jih privoščiti, ker imajo prenizke dohodke. To pa je odraz naše splošne razvitosti. "Zavedati se moramo, da je Slovenija država, ki v povprečni razvitosti zaostaja za povprečjem Evropske unije za približno 15 odstotkov."