Vatikan: Cerkev ne more blagosloviti homoseksualnih parov

Kongregacija za nauk vere je danes v odgovoru na vprašanje, ali ima Cerkev pooblastilo, da blagoslovi zvezo oseb istega spola, odgovorila, da ne. Blagoslovi zvez so namreč lahko možni samo, če služijo božjim načrtom."Zato ni dovoljeno blagosloviti zvez ali celo stabilnih partnerstev, ki vključujejo spolne odnose zunaj zakona," so zapisali in dodali, da to velja za istospolna partnerstva.

Pri odgovoru gre za pojasnilo t. i. resnice liturgičnega obreda in ne za diskriminacijo, so dodali. Po njihovem mnenju so homoseksualci lahko deležni duhovne obravnave, vodenja in blagoslova, ni pa dovoljen blagoslov, ki bi priznaval homoseksualno partnerstvo.

Objavo dokumenta je odobril tudi papež Frančišek, ki je v zadnjih letih omilil doktrino Cerkve glede istospolnih zvez.