Vatikan po govoricah o oprostitvi Rupnika: Sojenje še poteka

Več spletnih portalov in blogov, med njimi Messa in Latino in AdVaticanum, je v zadnjih dneh poročalo, da je bil nekdanji slovenski jezuit Marko Ivan Rupnik oproščen v postopku v zvezi z obtožbami spolnih in psihičnih zlorab redovnic. Viri v Vatikanu, na katere se sklicuje italijanski časnik Il Messaggero, medtem trdijo, da se sojenje še ni končalo in še vedno poteka. Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Matteo Bruni je nato danes sporočil, da so "novice o kakršni koli odločitvi sodnikov, ki delajo na primeru duhovnika Marka Ivana Rupnika, popolnoma neutemeljene". "Ocenjevanje primera še vedno poteka, senat pa preučuje dokumentacijo vpletenih škofij, jezuitov, zainteresiranih strani in tiska," je zatrdil in pojasnil, da "med sojenjem, tako kot pri vsakem sodnem postopku, ni dovoljeno na noben način deliti informacij o tekočih dejavnostih, iz spoštovanja do samega sojenja in da se prepreči škoda komur koli vpletenemu, kot se je zgodilo v zadnjih dneh". "Če bo senat presodil, da je potrebno pridobiti dodatne informacije, bo sam neodvisno poskrbel, da jih bo pridobil," je zagotovil Bruni in poudaril, da gre za "kanonični kazenski postopek".

Marko Ivan Rupnik FOTO: Bobo

"Kanonsko pravo lahko sodi in nalaga kazni glede notranjega življenja v Cerkvi, medtem ko duhovnik Marko Ivan Rupnik ostane podvržen veljavni zakonodaji držav, v katerih so bila morebitna kazniva dejanja storjena, zastaralni rok pa za taka kazniva dejanja določa zakonodaja vsake države, neodvisno od cerkvene oblasti," je Bruni še pojasnil v izjavi, ki jo navaja portal Vatican News. Odvetnica Laura Sgro, ki zastopa pet domnevnih Rupnikovih žrtev, je v torek v ostrem pismu Vatikanu zahtevala informacije o postopku, poročata italijanska tiskovna agencija Ansa in ameriška AP. Zapisala je, da so jo njene stranke prosile, naj zahteva dodatna pojasnila in to tudi javno objavi, potem ko niso nikoli prejele nobenega uradnega obvestila o postopku. Sgro je dodala, da je prefekta dikasterija za nauk vere, kardinala Victorja Manuela Fernandeza, na katerega je naslovila torkovo pismo, že večkrat prosila za informacije o postopku, vendar odgovora ni prejela. Dodala je, da gre za "novo obliko nasilja" nad njenimi strankami, katerih "rane ostajajo odprte". V pismu je postavila tudi več vprašanj, ki po njenem mnenju ostajajo brez odgovora: ali se je sojenje Rupniku dejansko začelo, v kateri fazi je, kdo so sodniki in zakaj žrtve še vedno niso bile povabljene k pričanju. "Cerkev, tako kot žrtve, potrebuje preglednost, pravičnost in resnico," je še zapisala italijanska odvetnica.đ

Papež Leon FOTO: AP