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Slovenija

Vatikan po govoricah o oprostitvi Rupnika: Sojenje še poteka

Vatikan, 22. 07. 2026 18.02 pred 1 uro 3 min branja 9

Avtor:
STA L.M.
Marko Ivan Rupnik

Odvetnica Laura Sgro, ki zastopa pet domnevnih žrtev nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, obtoženega zlorab redovnic, je v torek zahtevala informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana. Pred tem so v javnost prišle nepotrjene informacije, da naj bi bil Rupnik oproščen. V Vatikanu so zatrdili, da postopek še poteka.

Več spletnih portalov in blogov, med njimi Messa in Latino in AdVaticanum, je v zadnjih dneh poročalo, da je bil nekdanji slovenski jezuit Marko Ivan Rupnik oproščen v postopku v zvezi z obtožbami spolnih in psihičnih zlorab redovnic.

Viri v Vatikanu, na katere se sklicuje italijanski časnik Il Messaggero, medtem trdijo, da se sojenje še ni končalo in še vedno poteka. Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Matteo Bruni je nato danes sporočil, da so "novice o kakršni koli odločitvi sodnikov, ki delajo na primeru duhovnika Marka Ivana Rupnika, popolnoma neutemeljene".

"Ocenjevanje primera še vedno poteka, senat pa preučuje dokumentacijo vpletenih škofij, jezuitov, zainteresiranih strani in tiska," je zatrdil in pojasnil, da "med sojenjem, tako kot pri vsakem sodnem postopku, ni dovoljeno na noben način deliti informacij o tekočih dejavnostih, iz spoštovanja do samega sojenja in da se prepreči škoda komur koli vpletenemu, kot se je zgodilo v zadnjih dneh".

"Če bo senat presodil, da je potrebno pridobiti dodatne informacije, bo sam neodvisno poskrbel, da jih bo pridobil," je zagotovil Bruni in poudaril, da gre za "kanonični kazenski postopek".

Marko Ivan Rupnik
Marko Ivan Rupnik
FOTO: Bobo

 "Kanonsko pravo lahko sodi in nalaga kazni glede notranjega življenja v Cerkvi, medtem ko duhovnik Marko Ivan Rupnik ostane podvržen veljavni zakonodaji držav, v katerih so bila morebitna kazniva dejanja storjena, zastaralni rok pa za taka kazniva dejanja določa zakonodaja vsake države, neodvisno od cerkvene oblasti," je Bruni še pojasnil v izjavi, ki jo navaja portal Vatican News.

Odvetnica Laura Sgro, ki zastopa pet domnevnih Rupnikovih žrtev, je v torek v ostrem pismu Vatikanu zahtevala informacije o postopku, poročata italijanska tiskovna agencija Ansa in ameriška AP. Zapisala je, da so jo njene stranke prosile, naj zahteva dodatna pojasnila in to tudi javno objavi, potem ko niso nikoli prejele nobenega uradnega obvestila o postopku.

Sgro je dodala, da je prefekta dikasterija za nauk vere, kardinala Victorja Manuela Fernandeza, na katerega je naslovila torkovo pismo, že večkrat prosila za informacije o postopku, vendar odgovora ni prejela. Dodala je, da gre za "novo obliko nasilja" nad njenimi strankami, katerih "rane ostajajo odprte".

V pismu je postavila tudi več vprašanj, ki po njenem mnenju ostajajo brez odgovora: ali se je sojenje Rupniku dejansko začelo, v kateri fazi je, kdo so sodniki in zakaj žrtve še vedno niso bile povabljene k pričanju.

"Cerkev, tako kot žrtve, potrebuje preglednost, pravičnost in resnico," je še zapisala italijanska odvetnica.đ

Papež Leon
Papež Leon
FOTO: AP

Skrivnostnost postopka pred posebnim sodiščem v Vatikanu, ki obravnava primer Marka Rupnika, je posebej presenetljiva tudi zato, ker je papež Leon XIV. novembra lani javno izrazil upanje, da bo postopek proti Rupniku prinesel "jasnost in pravico", navaja AP.

Petčlanski sodni senat, ki je bil imenovan oktobra lani, sestavljajo ženske in kleriki, ki nimajo nobene funkcije v dikasteriju za nauk vere ali drugih vatikanskih organih. Vatikan imen članov senata ni razkril.

Nikoli niso javno razkrili niti tega, kakšne obtožbe v postopku bremenijo Rupnika, glede na različne objave v medijih in na spletnih portalih v zadnjih dneh pa ni mogoče zaključiti, ali je bil morda oproščen le nekaterih obtožb, medtem ko se preiskava drugih še nadaljuje.

Skupina redovnic iz skupnosti Loyola je Rupnika leta 2021 obtožila, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno in psihično zlorabljal, zlasti v skupnosti v Ljubljani, v kateri je deloval in ki jo je Vatikan kasneje razpustil. Obtožilo naj bi ga 20 redovnic. Jezuitski red, iz katerega je prihajal tudi prejšnji papež Frančišek, je Rupnika junija 2023 izključil. Rupnik, ki ostaja duhovnik, vse obtožbe zanika.

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KOMENTARJI9

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kovanec
22. 07. 2026 19.11
Obsojal bi ga če bi te stvari izvajal na silo se pravi če bi posiljeval.
Odgovori
0 0
Vrhovni poveljnik
22. 07. 2026 19.08
Preberite v Wikipediji o spolnih zločinih klerikov, gre za stotisoče storilcev in milijone žrtev, predvsem otrok. Na svetu ni bolj sprevržene in zločinske organizacije.
Odgovori
+2
2 0
Anion6anion
22. 07. 2026 19.05
Sprevrženo
Odgovori
+2
2 0
Don Muri
22. 07. 2026 19.04
Kakšno sojenje v Vatikanu. Od tega ni nič. Tipa privlečt v Slo in sodit pri nas.
Odgovori
+2
2 0
Buci in Bobo
22. 07. 2026 19.00
Desni vero branijo, lewajzarija pa jo izkorišča za svoje profiterstvo. Nič jim ni sveto na tem svetu, nič! Ne domovina, ne vera, ne narod, država še najmanj. Samo da imajo polne žepe.
Odgovori
-3
0 3
kovanec
22. 07. 2026 19.10
Buci kaj imajo pri tem spolnem škandalu levi? In če mene vprašaš je tale Marko normalen moški in tiste zlorablje ne normalne ženske. Če se situacijo deklarira kot posilstvo je to druga stvar, potem je to kaznivo dejanje, če pa je to zgolj neka zloraba je mogoče sklepati, da je bila ta igra vsem celo všeč. Prav za prav človek se na takšen način razmnožuje. Ne razumem cerkev, da na veliko razlaga o ljubezni tudi o spolnosti, o čemer ne bi imeli pojma, istočasno bi radi videli veliko reprodukcijo in visoko nataliteto. To mi ni prav jasno a logika je čim več kristjanov, ki bi bili zvesti RKC.
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
22. 07. 2026 18.50
Vatikan ga bo še za svetnika proglasil!
Odgovori
+5
5 0
borjac
22. 07. 2026 18.36
Pokvarjena RKC bo pokrila svojega grešnika , pa še kakšen pod škof bo podaril mašo za njega.
Odgovori
+7
7 0
Jožajoža
22. 07. 2026 18.30
V Sloveniji je opran krivde.od marca letos je takim oproščeno
Odgovori
+4
6 2
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