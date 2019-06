Papež in Šarec govorila tudi o odnosu med Cerkvijo in državo v Sloveniji

"Največ časa smo namenili Zahodnemu Balkanu. Tukaj si tudi Vatikan izjemno prizadeva za isti cilj kot Slovenija. Se pravi, da se čim prej začnejo pogovori oziroma pogajanja o širitvi Evropske unije. Zlasti Severna Makedonija je država, ki ne more več čakati na to. Ker če EU ne bo aktivna na tem področju, so lahko težave," je povedal premier Marjan Šarec, so sporočili iz njegovega kabineta.

Govorili so tudi o številnih drugih zunanjepolitičnih in mednarodnih temah, med drugim o migracijah, je še dejal predsednik vlade v izjavi za novinarje.

Pojasnil je, da na pogovorih niso govorili o dogajanju na italijansko-slovenski meji, ki jo nezakonito prehajajo migranti iz Slovenije, in skupnih patruljah na tej meji. To je namreč bolj vprašanje za odnose med Rimom in Ljubljano, je dejal.

Slovenija se zavzema za to, da bi bilo treba na zunanji meji EU aktivirati agencijo za upravljanje evropskih meja Frontex, je dejal Šarec. Gre za meji med Hrvaško in Srbijo ter Hrvaško in BiH. "To bi bilo veliko bolj učinkovito, ker moramo vsi skupaj reševati to problematiko,"je izpostavil. Dodal je, da bi bilo treba problem migracij reševati tudi tam, kjer nastajajo.