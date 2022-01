Se prejemnikom socialne pomoči obetajo energetski boni in znižana omrežnina?

Ne samo energetski boni, tudi znižana omrežnina in nižji prispevek za obnovljive vire energije. Tako naj bi se vlada po neuradnih informacijah lotila naslavljanja stisk ljudi zaradi visokih cen ogrevanja. Parlamentarna opozicija je prepričana, da vlada dela prepočasi, zato so v postopek vložili svoj predlog reševanja krize, ki pa je bil zavrnjen. Kdaj bo torej vlada ukrepala, kakšna so pričakovanja?

Priprava ukrepov je neuradno zdaj res v zadnji fazi. Podlaga za energetske vavčerje bo v interventnem zakonu, ta pa bo vseboval še nekaj ukrepov, kot poroča 24UR, bi to lahko bilo torej denimo znižanje omrežnine in prispevka za obnovljive vire energije za naslednjih nekaj mesecev. icon-expand Številni so se zaradi visokih cen ogrevanja znašli v stiski. FOTO: Dreamstime Komu bodo ukrepi namenjeni, v tem trenutku še ni znano, naj bi pa bilo upravičencev več kot 66 tisoč prejemnikov socialne pomoči, o čemer se je neuradno špekuliralo. Predlog opozicije je sicer zajemal okrog 275 tisoč ljudi. A ta je bil ta teden zavrnjen, je pa parlamentarni odbor za delo vlado pozval, naj ukrepa v roku 15 dni. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ki je glavni predlagatelj zakona, ta teden podrobnosti še ni želel razkriti, napoveduje jih v kratkem.