Vrtovec: Vavčer bodo upravičenci dobili na svoje transakcijske račune do 15. aprila

Vse, ki jim pripada vavčer najbolj zanima, kdaj ga bodo lahko unovčili? Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil, da bodo upravičenci vavčer prejeli nakazan na svoj transakcijski račun do 15. aprila.

"Bistveno je, da bodo najbolj obremenjene in najranljivejše skupine ljudi deležne tega vavčerja. Toda pozor - ugodnosti bodo deležni vsi prebivalci Slovenije in vsa gospodinjstva zlasti z ukrepom, da se razbremenjuje plačevanje položnice iz naslova omrežnine, iz naslova za obnovljive vire energije in tudi trošarine. To predstavlja kar 35 odstotkov na povprečno položnico na povprečno gospodinjstvo. To je okrog 30 evrov za povprečno gospodinjstvo. To velja za vsa gospodinjstva," je pojasnil Vrtovec.

Vavčer bo prejelo okoli 465.000 upokojencev, ki so imeli decembra največ 1000 evrov pokojnine; okoli 67.000 tistih, ki so bili decembra upravičeni do denarne socialne pomoči ali varnostnega dodatka, pa tudi decembra upravičeni do nadomestila za invalidnost. Prav tako bo dodatek pripadal prejemnikom otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodninskega razreda, takih je bilo v decembru okoli 139.000. Poleg tega pa še prejemnikom dodatka za veliko družino, ki jih je približno 26.000, in rejnikom, ki so imeli decembra sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo. Solidarnostni energetski dodatek bo izplačan enkrat, le okoli 6000 tistih, ki imajo štiri ali več otrok, bo prejelo še dodatnih 50 evrov.