Važno je sodelovati, da bi zmagali ... so priznali Ranku Babiću iz oči v oči naši športni asi

V zadnjem času je vse v znamenju športa – kolesarstva, tenisa, Slovenske bakle, ki že dober mesec potuje po slovenskih občinah – in tudi priprav na olimpijske igre v Tokiu 2020. Komik Ranko Babić se je v intervjujih Iz oči v oči pogovarjal s sedmimi športnicami in športniki ter v zabavnih pogovorih skušal izvedeti čim več o njihovih športih, treningih, pričakovanjih glede olimpijskih iger … V njegovem slogu so na vrsto prišla tudi nenavadna vprašanja.

Prvi je na vroči stol sedel teakwondoist Ivan Trajković, ki ga je navdušil s tem, da je neizprosen borec z mehkim srcem. Povedal mu je, da na olimpijskih igrah pač ni fino samo sodelovati, ampak ima vsak športnik cilj, da pokaže čim več, poseže čim višje, izpolni svoje cilje. Povedal je veliko o svoji psihološki pripravi, njegovem prvem knockoutu in kaj je pozitivnega izvlekel iz tega 10-minutnega »spanca«. Naslednja je bila v Rankovi družbi najbolj uspešna in edina slovenska profesionalna karateistka Tjaša Ristić. V podkastu mu je med drugim razkrila, kakšni stereotipi obstajajo o karateju in ženskah, ki ga trenirajo, zakaj se tekmovalci med borbo derejo in kako športnikom pomagajo športni psihologi. Dan pred tekmo pa najraje počne stvari, ki so ji prijetne, gre na kavo, skrbi, da so glava in noge spočite ter ne razmišlja o tekmi ali tekmicah.

icon-expand Tjaša Ristić FOTO: Arhiv ponudnika

Kot tretja mu je družbo delala odlična judoistka Maruša Štangar. Vedno sproščena in nasmejana je povedala, kako sta si s sestro Anjo, s katero trenirata že od drugega razreda, v času korone kar v dnevni sobi uredili igrišče, pa tudi o tem, ali se jo fantje sploh upajo osvajati glede na to, da obvlada borilne veščine. Odličen slovenski plavalec Peter John Stevens, ki ima v svojih disciplinah enega najboljših štartov na svetu, pa mu je pojasnil, zakaj se kot 196 centimetrov visok tekmovalec ni raje odločil za igranje košarke ali odbojke. Razkril mu je tudi, kako se pripravi do tega, da ob šestih zjutraj skoči v bazen hladne vode in zakaj si plavalci pred tekmo vedno pobrijejo dlake. Peta sogovornica v intervjujih Iz oči v oči z Rankom Babićem je bila Živa Dvoršak, slovenska strelka in udeleženka na poletnih olimpijskih igrah v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016. V zanimivem pogovoru sta odstrla številne podrobnosti o strelstvu. Med drugim tudi o tem, kako ima lahko pri 150 do 180 srčnih utripih na minuto najbolj mirne in natančne strele na 50 metrov oddaljeno tarčo. Dotaknila sta se še Živinih pričakovanj za tokratne olimpijske igre v Tokiu, v zabavnem preizkusu na koncu pogovora pa se je Ranko preizkusil v strelskem položaju. Vas zanima, koliko časa je zdržal v tem položaju?

icon-expand Živa Dvoršak FOTO: Arhiv ponudnika

Atletinja Tina Šutej pa je Ranka Babiča popeljala v svet skoka s palico, ki ga trenira od 13 leta. Njen osebni rekord je 4.75 metra in pravi, da prav uživa, ko z višine višje pada nazaj na hrbet. Veliko je bilo govora tudi o dolgih palicah, s katerimi skačejo, in tem, kakšne težave imajo lahko športniki pri njihovem prevažanju na tekmovanja. Enkrat sta s trenerjem že imela neprijetno izkušnjo na avtocesti, ki pa se je k sreči dobro končala. V zadnjem intervjuju pa se je Ranko pogovarjal z atletom Žanom Rudolfom, ki mu je zaupal, kako usklajuje treninge in družinsko življenje, kako je pozimi treniral na mrzlem Finskem, kjer je začasno živel, in kaj pričakuje od prihajajočih olimpijskih iger v Tokiu 2020. Na koncu vsakega podkasta pa je tudi Žan za Ranka pripravil zanimiv preizkus, kjer je bila na preizkušnji njegova gibčnost.

icon-expand Žan Rudolf FOTO: Arhiv ponudnika