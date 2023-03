Vbod, ki ne boli, a lahko pusti trajne posledice na zdravju

Vbod klopa pri človeku sicer ne povzroči bolečine, saj ima slina klopa anestetičen učinek, zato vbodi pogosto ostajajo neopaženi, predvsem pri otrocih. Če je klop okužen z virusom klopnega meningoencefalitisa (KME) ali povzročiteljem lymske borelioze, lahko med sesanjem krvi na človeka prenese povzročitelja bolezni, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Po vbodu okuženega klopa sicer ne pride vedno do okužbe gostitelja, lahko pa okužba poteka tudi brez bolezenskih znamenj. Tisti ljudje, ki so bili v preteklosti že okuženi z virusom KME, so pred boleznijo zaščiteni.

Letos že prve prijave okužb s klopnimi boleznimi

Klopi se nahajajo predvsem v gozdni podrasti, v grmovju vlažnih mešanih gozdov, v travi in na vrtu, zlasti do nadmorske višine 600 metrov pa jih je lahko veliko. Prezimijo v listju, v skorji drevesnih debel in površinskih zemeljskih plasteh, takoj ko se temperatura tal poviša, pa postanejo aktivni. Mila zima in vlažna pomlad pospešita dejavnost klopov, nevarnost okužbe pa včasih traja že od februarja pa vse do novembra, pojasnjujejo na NIJZ.

Letos so na NIJZ že prejeli eno prijavo okužbe s KME in 128 prijav okužbe z lymsko boreliozo, so pojasnili. Lani so glede na preliminarne podatke zabeležili 126 primerov KME (predlani 62) in 3994 borelioze (2923).

KME je virusna bolezen osrednjega živčevja, ki lahko pusti trajne posledice, kot so glavobol, zmanjšana delovna sposobnost in sposobnost koncentracije, pa tudi ohromelost, približno eden do dva odstotka odraslih pa lahko zaradi nje celo umre. Med prijavljenimi primeri KME so lani v bolnišnicah zdravili 119, v letu 2021 pa 48 primerov. Zaradi lymske borelioze pa je bilo lani hospitaliziranih 142 bolnikov, leto poprej 96, so sporočili z NIJZ.