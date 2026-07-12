Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Alya: 'Včasih sem se bala ljudi'

Ljubljana, 12. 07. 2026 07.14 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Barbara Golub Ferenčak Svet na Kanalu A
Alya v oddaji Svet

Je energijska bombica, vedno nasmejana, pozitivna. Zdi se nam, da jo poznamo že od vedno, hkrati pa o njej vemo precej malo, sploh če pomislimo, da je na očeh javnosti že več kot 25 let. Alya je, kot veste, nova žirantka šova Slovenija ima talent, ki jeseni prihaja na POP TV. Tokrat pa je prišla na klepet v studio Sveta na Kanalu A.

Lani je Alya praznovala 25. obletnico kariere in pravi, da zelo rada podoživlja pretekla doživetja, nikakor pa se ji ne zdi, da je minilo že toliko časa. "Verjetno zato, ker sem ves ta čas v glasbi, ves čas delam, in čutim, kako se skozi vse to obdobje vleče enaka rdeča nit," razmišlja. V zabavno industrijo je vstopila zelo mlada. Že pri petih letih je posnela prvo reklamo, ki se je predvajala na območju cele takratne Jugoslavije, pri 15 pa začela snemati in nastopati.

V zabavni industriji je od petega leta, na odrih od petnajstega.
V zabavni industriji je od petega leta, na odrih od petnajstega.
FOTO: Svet na Kanalu A

"Ravno danes me je nekdo vprašal, če sem kdaj pomislila, da mogoče ne bi več delala tega. Notranje, v duši, nisem, ampak prišli so izzivi, kjer sem se spraševala, ali bi nadaljevala, ker kdo me bo pa pogrešal. Šlo je za kreativno krizo in hkrati izgorelost – doživela sem jo dvakrat v karieri. Hkrati pa sem iz teh trenutkov izšla močnejša in željna novosti in glasbe, ki jo imam zapisano v DNK," opisuje.

Veliko je talentiranih, a talent ni vse

Pravi, da je zelo čuteča in intuitivna, zato je takoj, ko je prejela prvi klic za sodelovanje v šovu Slovenija ima talent, čutila, zakaj jo kličejo. Svoje vloge se zelo veseli, ker že tako dolgo dela z mlajšo generacijo. 19 let poučuje solo petje in ima glasbeno šolo, tako da ji usmerjanje mladih in dajanje nasvetov ni tuje.

"Glasbenik se mora naučiti nastopati enako pred ogromno ali pa zelo malo ljudmi."
"Glasbenik se mora naučiti nastopati enako pred ogromno ali pa zelo malo ljudmi."
FOTO: Svet na Kanalu A

"Talentiranih posameznikov je veliko. A to, kar je prodorno, as, ki ga moraš imeti za tržišče, so konsistentnost, pridnost, delavnost, vizija in da ko je najhuje, ne skloniš glave, ampak greš naprej. Zdi se mi, da se mlajša generacija tega ne zaveda. Mi smo bili veliko bolj borbeni," pravi pevka.

Daljšemu pogovoru z Alyo v Svetovi pogovorni rubriki Pogled na svet lahko prisluhnete v videu.

Najprej moraš nastopati pred prazno dvorano, da si pripravljen na polno

Ko je sama delala prve korake v glasbenem svetu, so bili edini stik s publiko koncerti, prikima na vprašanje Nuše Lesar in se spomni, kolikokrat se je povzpela na oder, preden je postala znana: "To so bili res zelo različni koncerti, predvsem pa je prišlo zelo malo ljudi, preden smo prišli do ogromno ljudi. To ni najbolj prijeten občutek, ampak bi vsakomur priporočila to izkušnjo. Ker glasbenik se mora naučiti nastopati enako pred ogromno ali pa zelo malo ljudmi. Spomnim se, ko sem začenjala, mi je neki že uveljavljeni izvajalec rekel, da mu je všeč, ker pred prazno dvorano nastopam enako, kot če bi bila polna. Takrat tega nisem znala razumeti. A zdaj vem, da mi je hotel povedati, da so to dobre izkušnje, naj se ne sramujem tega in naj grem čez ta obdobja."

Žirantka tekmovalcem sporoča: "Predvsem uživajte."
Žirantka tekmovalcem sporoča: "Predvsem uživajte."
FOTO: Svet na Kanalu A

"Šovbiznis" je osebnostna preizkušnja, koliko si zares močan, koliko preneseš, zato ni za vsakogar, je prepričana Alya. "Stroka in tudi ljudje so me želeli spreminjati. Mene je to strašno prizadelo, čeprav sem točno vedela, kaj si želim. In v tistem obdobju sem se za nekaj časa ljudi kar malo bala," opisuje.

Kaj pa bi svetovala novi generaciji talentov, ki bo jeseni stopila pred štiri žirante in pred vso Slovenijo? "Ostanejo naj na realnih tleh, prijazni, dobri. Dovolijo naj si biti to, kar so. Predvsem pa naj uživajo. V vsem obdobju, ki je pred njimi, je najbolj pomembno prav to," je prepričana.

alya slovenija ima talent pevka žirantka

Opozicijska Svoboda o Lotriču: 'Svetovni prvak v navzkrižju interesov'

  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otrok v vodi ne kriči: znaki tihega utapljanja, ki jih mora poznati vsak starš
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom
Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom
zadovoljna
Portal
Dva obraza princa Harryja: na odru navdušil, na sodišču doživel hud poraz
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Skriti biser nad Gardskim jezerom: razgled, ki ga Slovenci obožujejo
Skriti biser nad Gardskim jezerom: razgled, ki ga Slovenci obožujejo
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: teh 7 sprememb po 40. letu ne pripisujte samo staranju
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
cekin
Portal
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
moskisvet
Portal
To je moški, ki je po DiCapriu osvojil srce Camile Morrone
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
Ljubezenska pravljica trajala le tri leta
Ljubezenska pravljica trajala le tri leta
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
dominvrt
Portal
Kako enostavno odstraniti tapete: 4 preverjene metode
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
okusno
Portal
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804