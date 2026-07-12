Alya: 'Včasih sem se bala ljudi'

Lani je Alya praznovala 25. obletnico kariere in pravi, da zelo rada podoživlja pretekla doživetja, nikakor pa se ji ne zdi, da je minilo že toliko časa. "Verjetno zato, ker sem ves ta čas v glasbi, ves čas delam, in čutim, kako se skozi vse to obdobje vleče enaka rdeča nit," razmišlja. V zabavno industrijo je vstopila zelo mlada. Že pri petih letih je posnela prvo reklamo, ki se je predvajala na območju cele takratne Jugoslavije, pri 15 pa začela snemati in nastopati.

V zabavni industriji je od petega leta, na odrih od petnajstega. FOTO: Svet na Kanalu A

"Ravno danes me je nekdo vprašal, če sem kdaj pomislila, da mogoče ne bi več delala tega. Notranje, v duši, nisem, ampak prišli so izzivi, kjer sem se spraševala, ali bi nadaljevala, ker kdo me bo pa pogrešal. Šlo je za kreativno krizo in hkrati izgorelost – doživela sem jo dvakrat v karieri. Hkrati pa sem iz teh trenutkov izšla močnejša in željna novosti in glasbe, ki jo imam zapisano v DNK," opisuje.

Veliko je talentiranih, a talent ni vse

Pravi, da je zelo čuteča in intuitivna, zato je takoj, ko je prejela prvi klic za sodelovanje v šovu Slovenija ima talent, čutila, zakaj jo kličejo. Svoje vloge se zelo veseli, ker že tako dolgo dela z mlajšo generacijo. 19 let poučuje solo petje in ima glasbeno šolo, tako da ji usmerjanje mladih in dajanje nasvetov ni tuje.

"Glasbenik se mora naučiti nastopati enako pred ogromno ali pa zelo malo ljudmi." FOTO: Svet na Kanalu A

"Talentiranih posameznikov je veliko. A to, kar je prodorno, as, ki ga moraš imeti za tržišče, so konsistentnost, pridnost, delavnost, vizija in da ko je najhuje, ne skloniš glave, ampak greš naprej. Zdi se mi, da se mlajša generacija tega ne zaveda. Mi smo bili veliko bolj borbeni," pravi pevka.

Daljšemu pogovoru z Alyo v Svetovi pogovorni rubriki Pogled na svet lahko prisluhnete v videu.

Najprej moraš nastopati pred prazno dvorano, da si pripravljen na polno

Ko je sama delala prve korake v glasbenem svetu, so bili edini stik s publiko koncerti, prikima na vprašanje Nuše Lesar in se spomni, kolikokrat se je povzpela na oder, preden je postala znana: "To so bili res zelo različni koncerti, predvsem pa je prišlo zelo malo ljudi, preden smo prišli do ogromno ljudi. To ni najbolj prijeten občutek, ampak bi vsakomur priporočila to izkušnjo. Ker glasbenik se mora naučiti nastopati enako pred ogromno ali pa zelo malo ljudmi. Spomnim se, ko sem začenjala, mi je neki že uveljavljeni izvajalec rekel, da mu je všeč, ker pred prazno dvorano nastopam enako, kot če bi bila polna. Takrat tega nisem znala razumeti. A zdaj vem, da mi je hotel povedati, da so to dobre izkušnje, naj se ne sramujem tega in naj grem čez ta obdobja."

Žirantka tekmovalcem sporoča: "Predvsem uživajte." FOTO: Svet na Kanalu A